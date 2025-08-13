Dominirale su među ženama s dvije transrodne igračice! Nakon šokantnog otkrića strogo su kažnjene

Odbojkašice Vijetnama bile su najveće iznenađenje Svjetskog prvenstva za igračice do 21 godine, koje se održava u Indoneziji. Na svom prvom nastupu na ovom natjecanju odmah su privukle pažnju impresivnim igrama i pobjedama.

U uvodnim susretima svladale su domaćina Indoneziju s 3:0, zatim favoriziranu Srbiju 3:1, a potom i reprezentaciju Kanade. Nakon poraza od Argentine, upisale su i trijumf nad Portorikom, čime su s 12 bodova trebale zauzeti drugo mjesto u skupini i izboriti osminu finala protiv Turske.

No, uslijedio je šok veći od svih dosadašnjih iznenađenja na terenu. Potvrđeno je da su za Vijetnam nastupile dvije transrodne igračice, Thi Hong Dang i Phuong Quynh Nguyen. Prema priopćenju FIVB-a, provedenim testiranjima utvrđeno je da obje imaju povišenu razinu testosterona te su registrirane kao transrodne osobe.

Kao posljedica, Vijetnamu su oduzete sve pobjede osim posljednje, u kojoj te igračice nisu nastupile. Rezultati su službeno zabilježeni kao 25:0 u sva tri seta u korist protivnika.

📌 FIVB hangi oyuncunun diskalifiye edildiğini belirtmemişti



📌 Vietnam'ın bugünkü klasman etabı maçı kadrosunda yer almayan tek isim Dang Thi Hong oldu



📌 Smaçör Dang Thi Hong, takım kaptanı ve takımın en skorer ismiydi https://t.co/3K1JvF5hgo pic.twitter.com/lflfIwXwQW — Gibby (@gibbybaris) August 13, 2025