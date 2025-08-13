Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
SKANDAL U ODBOJCI

Dominirale su među ženama s dvije transrodne igračice! Nakon šokantnog otkrića strogo su kažnjene

(SP)PHILIPPINES-MANILA-VOLLEYBALL-FIVB WOMEN'S CHALLENGER CUP 2024-VIETNAM VS PHILIPPINES
ROUELLE UMALI/XINHUA
VL
Autor
vecernji.hr
13.08.2025.
u 20:57

Potvrđeno je da su za Vijetnam nastupile dvije transrodne igračice, Thi Hong Dang i Phuong Quynh Nguyen

Odbojkašice Vijetnama bile su najveće iznenađenje Svjetskog prvenstva za igračice do 21 godine, koje se održava u Indoneziji. Na svom prvom nastupu na ovom natjecanju odmah su privukle pažnju impresivnim igrama i pobjedama.

U uvodnim susretima svladale su domaćina Indoneziju s 3:0, zatim favoriziranu Srbiju 3:1, a potom i reprezentaciju Kanade. Nakon poraza od Argentine, upisale su i trijumf nad Portorikom, čime su s 12 bodova trebale zauzeti drugo mjesto u skupini i izboriti osminu finala protiv Turske.

FOTO Ljubimac žena nekad i sad: Evo kako se Niko Kranjčar mijenjao kroz godine
(SP)PHILIPPINES-MANILA-VOLLEYBALL-FIVB WOMEN'S CHALLENGER CUP 2024-VIETNAM VS PHILIPPINES
1/50

No, uslijedio je šok veći od svih dosadašnjih iznenađenja na terenu. Potvrđeno je da su za Vijetnam nastupile dvije transrodne igračice, Thi Hong Dang i Phuong Quynh Nguyen. Prema priopćenju FIVB-a, provedenim testiranjima utvrđeno je da obje imaju povišenu razinu testosterona te su registrirane kao transrodne osobe.

Kao posljedica, Vijetnamu su oduzete sve pobjede osim posljednje, u kojoj te igračice nisu nastupile. Rezultati su službeno zabilježeni kao 25:0 u sva tri seta u korist protivnika.

Modrić je saznao ključne vijesti za njegovu karijeru u Milanu. Konačno je riješena dilema oko Luke

 
Ključne riječi
transrodne osobe Odbojka vjetnam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još