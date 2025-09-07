Najveće hrvatsko otkriće za VL: Otac je žrtvovao karijeru zbog obitelji iako je igrao profesionalno

Još je jedno dugo reprezentativno ljeto iza naših odbojkašica. Pripreme su započele 5. svibnja, a završile 10. kolovoza, uz četrnaest dana odmora između dva natjecanja koja su ih ovo ljeto čekala. Radilo se o nastupima u Zlatnoj europskoj ligi te kasnije o dvjema kvalifikacijskim utakmicama protiv Rumunjske i Kosova za odlazak na Europsko prvenstvo iduće godine. Zlatnu europsku ligu završile su na osmom mjestu s dvije pobjede i četiri poraza, dok su u svojoj kvalifikacijskoj skupini G za Europsko prvenstvo 2026. godine osvojile prvo mjesto s omjerom tri pobjede i jednim porazom. Izbornik naše ženske odbojkaške reprezentacije, vrijedni Igor Arbutina, na kraju ovog ciklusa podvukao je crtu:

Bilo je previše ozlijeda

- U globalu sam zadovoljan učinjenim ovoga ljeta, a rezultat bi bio još bolji da nije bilo toliko problema s ozljedama i bolestima pojedinih igračica. Tako smo, primjerice, ovo ljeto ostali bez Leonarde Grabić zbog ozljede, u jednom dijelu ljeta i bez Lune Bečić, a zbog bolesti nam se na terenu pridružila tek u posljednja dva kvalifikacijska susreta iskusna Martina Šamadan, koja je cijelo ljeto provela s nama trenirajući uz oporavak. U svakom slučaju, ono što je bio primarni cilj – odlazak na Europsko prvenstvo – ostvarili smo. Ipak, nisam u potpunosti zadovoljan, posebice ne prvim dijelom ljeta i igrama u Zlatnoj europskoj ligi, premda se i tu vidio pomak u odnosu na prošlu godinu.

Mnoge su igračice u posljednje vrijeme prošle kroz reprezentativne pripreme.

- U posljednje dvije godine otkako sam izbornik kroz reprezentaciju je prošlo dvadeset i šest djevojaka, a to je i bio cilj – proširiti popis igračica i integrirati u ekipu što više novih lica. Već smo ovo ljeto imali nekoliko osvježenja u sastavu: Bečić, Vrban i Ištuk pokazale su se kao prave igračice za budućnost, a uvodili smo i mlađe, poput Štiglić i Burilović, koje su se sjajno snašle u seniorskoj konkurenciji. Također, konsolidirali smo i rad mlađedobnih selekcija, što nam je bio jedan od važnijih zadataka."

Kakvi su planovi za budućnost?

- Djevojke se sada vraćaju klupskim obvezama i nadam se da će sve igrati u svojim sredinama te da će ih zaobići ozljede i bolesti. Sljedeće nas godine očekuje mnogo zahtjevnije ljeto jer ćemo od 21. kolovoza do 6. rujna igrati na Europskom prvenstvu koje zajednički organiziraju Turska, Azerbajdžan, Češka i Švedska. Upravo zato smo posljednje dvije godine radili na tome da u sastav uključimo što više potencijalnih reprezentativki kako bismo iduće godine imali jasniju sliku. Također, sljedeće ljeto započinjemo nastupima u Zlatnoj europskoj ligi, što će nam poslužiti kao dobra priprema za Europsko prvenstvo, koje će definitivno biti glavni fokus. Bit će to rezultatski mnogo zahtjevnija sezona jer i kroz pobjede u Zlatnoj europskoj ligi želimo sakupiti što više bodova koji su nam potrebni da izborimo nastup na idućem Svjetskom prvenstvu.

Jedno od najvećih otkrića ove sezone je svakako 16-godišnja Asja Zolota. Bila ej naša najblaj igračica na savjetksim prvenstivma do 19 i 21 godine. Talentirana odbojkašica iz Funtane nametnula se kao nositeljica hrvatskog napada, neumoljivo rušeći blokove suparničkih reprezentacija. Bilo da se radi o smečevima na mreži ili iz zadnjeg reda, 184 centimetra visoka djevojka protivnicama je jednostavno bila nezaustavljiva.

Otac se žrtvovao zbog kćerke

- Ranije sam igrala na poziciji primača-pucača, prije nego što sam prije dvije godine prešla na korektora. Prvi put sam za reprezentaciju na toj poziciji zaigrala prošle godine na Svjetskom prvenstvu do 17 godina u Peruu i sada sam se već naviknula. Znam da ekipa od mene očekuje rješenja u napadu i lijep je osjećaj što to uvijek mogu ponuditi. Mislim da više uživam u igri kao korektor jer je to jednostavnija uloga – samo napadati loptu, za razliku od primača-pucača koji mora obavljati i dodavanja i mnoge druge zadatke, istaknula je Asja

Odbojka joj je doslovno u genima. Otac Abel Zolota, bivši profesionalni igrač i sadašnji trener OK Funtana Vrsar, bio je njezin prvi trener i najveći oslonac.

- Moj otac je bio sjajan igrač. Čak je igrao profesionalno u Francuskoj, ali kada sam se ja rodila morao je prestati igrati i vratiti se kući kako bi bio s obitelji. Mislim da bi postigao jako puno da je nastavio, ali odabrao je obitelj - prisjetila se Asja.