Preminuo jedan od osnivača Hrvatskog olimpijskog odbora Darko Dujmović

Nakon duge i teške bolesti, u Zagrebu je u 85. godini preminuo istaknuti sportski dužnosnik Darko Dujmović.

Rođen je u Petrovaradinu 6. lipnja 1937. godine, gimnaziju je polazio u Puli, maturirao je 1956. u Zagrebu, gdje je 1981. diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu (smjer Sportska rekreacija). Dujmović se u mladosti bavio raznim sportovima - gimnastikom, tenisom, boksom i skijanjem, a u gimnastici je bio i trener i dužnosnik.

Bio je glavni tajnik Saveza za fizičku kulturu Hrvatske od 1967. do 1978. godine, kao i član nekoliko komisija za izradu našeg prvog Zakona o fizičkoj kulturi pri Hrvatskom saboru 1974. godine. Također, bio je i tajnik Republičke samoupravne interesne zajednice fizičke kulture Hrvatske od 1975. do 1986. godine.

Član je Izvršnog odbora Mediteranskih igara u Splitu od 1977. do 1979. godine. Bio je predsjednik Gimnastičkog saveza Hrvatske od 1985. do 1990. i Gimnastičkog saveza Jugoslavije od 1990. do 1991. Direktor je Zavoda za fizičku kulturu Hrvatske od 1986. do 1990. te član Organizacijskog odbora Univerzijade u Zagrebu 1987. godine. U članstvu Jugoslavenskog olimpijskog odbora djelovao je od 1969. do 1973. godine.

Nakon uspostave samostalne Hrvatske, Dujmović je aktivno sudjelovao u osnivanju Hrvatskog olimpijskog odbora, a ubrzo nakon toga, obnašao je dužnost direktora za Olimpijski program u HOO-u. Bio je šef hrvatskih misija na Zimskim olimpijskim igrama 1998. u Naganu i 2002. u Salt Lake Cityju te zamjenik šefa misije na Olimpijskim igrama u Sydneyju 2000. godine.

Dujmović je bio i privremeni ravnatelj Hrvatskog centra za istraživanje i razvoj sporta te prvi predstavnik Hrvatskog olimpijskog odbora u Europskom fair play pokretu.

Dobitnik je Nagrade Hrvatskog olimpijskog odbora za životno djelo 1992. godine, a 2010. uručena mu je i Državna nagrada Franjo Bučar za životno djelo. Dobio je i Republičku nagradu fizičke kulture SR Hrvatske 1980. godine.

Bio je jedan od obnovitelja Hrvatskog društva za povijest športa 2007., a potom i dugogodišnji predsjednik tog društva. Kao autor, suautor ili urednik objavio je više stručnih knjiga i publikacija.

Informacije o posljednjem ispraćaju Darka Dujmovića bit će objavljene naknadno. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša i glavni tajnik Siniša Krajač uputili su brzojav sućuti obitelji Dujmović te rodbini i prijateljima preminulog sportskog zaslužnika.