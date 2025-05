Preminuo Damir Dokić, otac slavne osječke tenisačice čija je priča dirnula mnoge

Otac poznate osječke tenisačice Jelene Dokić, Damir Dokić preminuo je 16. svibnja, javljaju brojni mediji. Zbog niza velikih incidenata za vrijeme Jelenine karijere Dokić je bio okovan skandalima zbog kojih je često završavao na naslovnim stranama svjetskih medija.

Jelena Dokić 2017. godine izdala je svoju biografiju koja je zbog brojnih nevjerojatnih priča postala hit u Australiji. U njoj je bez sustezanja pisala o fizičkom i psihičkom zlostavljanju koje je trpjela od oca. Bila je jedna od najperspektivnijih tenisačica. Igrala je u polufinalu Wimbledona i 2002. godine bila četvrta na WTA listi. Osvojila je šest turnira, a karijeru je završila kada su se pojavili problemi sa štitnjačom.

U knjizi je otkrila kakvo je sve psihičko i fizičko zlostavljanje doživljavala od oca Damira. Bivša tenisačica priznala je kako nije očekivala da će njezina knjiga izazvati toliko pažnje.

- Nisam očekivala takve reakcije. Drago mi je svakodnevno dobivam poruke podrške i ne žalim što sam sve iznijela u javnost. Ljudi me jednostavno nisu razumjeli. Trebala sam skrivati očeve incidente iako sam ja bila sasvim drugačija. Mediji su se šalili s njegovim potezima, a otac je bio pijan, agresivan... Nikada se nitko nije zapitao koliko je daleko mogao otići - rekla je Jelena.

Rođena Osječanka je u svojoj autobiografiji je otkrila kako ju je otac Damir zlostavljao od šeste do 19 godine kada je otišla od njega.

- Udarao me je, vukao za kosu i uši, a kada me nije fizički zlostavljao onda je to činio riječima. Vrijeđao me kako god je mogao već od 11 godine - rekla je Jelena te je opisala događaj iz Wimbledona kada je imala 17 godina:

- Poslije poraza u polufinalu protiv Lindsay Davenport otac je potpuno poludio. Udarao me i vrijeđao! Rekao mi je ka se ne moram vratiti u hotel gdje je bila cijela moja obitelj. Spavala sam u svlačionici Wimbledona dok menadžeri nekih igrača nisu kontaktirali mog menadžera koji me je poveo sa sobom.

Jelena je rođena u Osijeku (12. travnja 1983.) gdje joj je živjela i obitelj, ali njezin otac Damir, zadojen velikosrpskom ideologijom, prije početka rata preselio je obitelj u Sombor, a 1994. godine u Australiju.