Bivša srpska tenisačica bila je pred slomom, a danas uživa u Hrvatskoj: Bez šminke, samo sol u kosi uz more

Jelena Dokić (39), bivša australska tenisačica srpskog podrijetla bila je velika nada svjetskog tenisa, a zbog oca koji ju je maltretirao nikada nije uspjela ostvariti puni potencijal te se godinama borila s depresijom. Nedavno je na društvenim mrežama objavila svoju potresnu priču otkrivši kroz što je sve prolazila. No, danas se osjeća potpuno drugačije, a trenutačno uživa na odmoru u Hrvatskoj.

- Bez šminke, samo krema za sunčanje, sol u kosi i šešir na glavi uz more. Kako nam male stvari u životu i one koje ponekad uzimamo zdravo za gotovo zapravo mogu donijeti veliko zadovoljstvo. Neka vam život bude posvećen sreći. Uživajte u jutarnjoj kavi, gledajte izlazak i zalazak sunca. Provedite vrijeme u prirodi. Budite ljubazni, odgovarajte ljudima osmijehom. Nađi razlog za osmijeh svaki dan, može to biti običan sunčan dan, pet minuta za sebe, kava s prijateljicom, šetnja plažom ili parkom - napisala je Jelena na Instagramu te dodala:

- Uživajte u tim malim stvarima, ukusnim jelima, šalici čaja na terasi, čitanju knjige, gledanju omiljene serije, šetnji psa, kupanju u moru ili bazenu. Slavite male i velike pobjede i uspjehe. Uči i rasti svaki dan. Cijenite dobrotu drugih ljudi. Inspirirajte i budite inspirirani. Život je prekratak da bismo ga proveli bez uživanja u malim stvarima. Pokušajte živjeti sa zahvalnošću. Šaljem vam puno ljubavi i zagrljaja i nadam se da ćeš danas naći razlog za osmijeh.

Jelena je u svom životu prošla traumatične trenutke. Rođena je u Osijeku (12. travnja 1983. godine) gdje joj je živjela i obitelj, ali njezin otac Damir, zadojen velikosrpskom ideologijom, prije početka rata preselio je obitelj – Jelenu, njezina mlađeg brata Savu i suprugu Ljiljanu – najprije u Srbiju (Sombor), a potom 1994. u Australiju. Na sve načine miješao joj se u život, uzimao joj je novac, a bio je žestoko protiv njezine veze s Hrvatom Tinom Bikićem. U jednom trenutku izjavio je da su “Hrvati i Vatikan isprali mozak” njegovoj kćeri.

– Nakon što se pojavila informacija da se zabavljam s Tinom Bikićem, otac me nazvao samo nekoliko sati nakon toga. Nisam mu se mogla javiti. U njegovim je očima to bilo nešto najgore što sam mogla napraviti. On bi više volio da sam s nekim teroristom nego s Hrvatom – otkrila je Jelena u svojoj autobiografiji. No nije ga mogla spriječiti da joj pošalje SMS poruke:

– Ti nisi ništa drugo nego kurva. Izdala si me. Ti si smrdljiva, užasna kurva. S neprijateljem si. Osramotila si me – poručio je otac Jeleni.

