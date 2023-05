Preminula poznata brazilska odbojkašica (29). Dva dana prije smrti poslala je emotivnu poruku

Bivša odbojkašica i reprezentativka Brazila, Paula Borgo, preminula je u 29. godini poslije kratke borbe s karcinomom, koji je nažalost bio nepremostiva prepreka. Poznatoj odbojkašici je bolest otkrivena u rujnu 2022. godine, kada se i povukla sa terena. Nije se odbila predati pred opakom bolešću, ali nažalost nije mogla dobiti ovu borbu.

Njen trag u odbojci neće biti zaboravljen, što je pokazala i Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB), koja je putem društvenih mreža odala počast preminuloj Borgo.

- Počivaj u miru, Paula Borgo. Iskrena sućut njezinoj obitelji, prijateljima i navijačima. Donijela si nam puno radosti i zauvijek ćeš biti zapamćena. Tvoje hrabro srce u sjećanju ostaje zauvijek - piše u oproštajnoj poruci na profilu Volleyball World.

Situacija je još tužnija jer je Paula samo dva dana prije svoje smrti objavila da slavi godišnjicu braka sa svojim suprugom.

- Naš peti dan je prošao i nisam mogla pričati jer mi nije bilo dobro. Provela sam pet dana u bolnici sa tobom, gdje si se brinuo o meni i govorio mi koliko me voliš. Vidjela sam razne priče o muževima koji su napustili svoje žene kada su se razboljele, ali ti nisi to nisi napravio. Carlos je bio potpuno drugačiji, samo je pokazao koliko me voli, pokazujući da je zaista čovjek kojeg mi je Bog poslao. Ljubavi, imam toliko dobrih stvari da kažem o tebi, toliko tekstova da napišem o tvom karakteru, toliko lijepih izraza da kažem o tebi, ali neću odugovlačiti. Voljela bih da svi imaju privilegiju da imaju Carlosa u svom životu, sina kao što je Carlos, muža, brata i sigurno je da bi Carlos bio izuzetan otac. Volim te ljubavi moja, s tobom do kraja - napisala je Ana Paula na Instagramu.