Brojni inajderi tvrde: Hajdukov talent uskoro potpisuje za velikana, ovo su detalji

Talijanski velikan Inter već neko vrijeme marljivo radi na dovođenju mladog Branimira Mlačića iz Hajduka. Čini se kako pregovori napreduju prema završnoj fazi jer brojni talijanski insajderi poput Mattea Moretta i Nicola Schire pišu kako se Nerazzuri spremaju poslati službene ponude splitskom klubu i samom igraču.

Klupski predstavnici navodno su već neko vrijeme u kontaktu s roditeljima i predstavnicima 18-godišnjeg stopera. Mlačić je dosad bio skeptičan oko potpisa za tako veliki klub u vrlo mladoj dobi. Prije nego što pristane na dolazak na Giuseppe Meazzu, želio je biti siguran u klupski projekt i plan za njegov danji razvoj.

Izgleda da mu je klub uspio odagnuti sumnje i već su za njega pripremili ugovor do ljeta 2026., a sada im ostaje dogovoriti uvjete prodaje s Hajdukom. Gianluca Di Marzio javlja kako će u Split uskoro stići prva ponuda teška pet milijuna eura, a koja dozvoljava Mlačiću da ostane na posudbi u Hajduku do kraja sezone kako bi se dalje razvijao.

Mladi stoper ove sezone je neočekivano eksplodirao u Hajduku nakon što ga je trener Gonzalo Garcia na ljetne pripreme poveo samo da popuni kadar u obrani. Postao je standardni prvotimac, upisao je već 18 nastupa ove sezone i tome dodao dvije asistencije. Već ima i jedan nastup za hrvatsku U-21 reprezentaciju, a cijena Transfermarkta nedavno mu je porasla na velikih četiri milijuna eura.

L'#Inter va avanti nella trattativa per Branimir #Mlacic, difensore centrale classe 2007. I nerazzurri hanno presentato la prima offerta da 5 milioni all'Hajduk Spalato: l'intenzione dei nerazzurri è quella di acquistarlo e poi lasciarlo in prestito in Croazia. 💰⚫️🔵@DiMarzio pic.twitter.com/ehFmI4SP3o — Ricky D'Anna (@RiccardoDanna1) January 12, 2026

Posljednjih mjeseci spominjalo se kako ga prate i francuski Marseille i Barcelona, no izgleda da je Inter ostao jedini pravi pretendent za njegov potpis.