Legendarni Japanac ne odustaje, oduševljava svijet i s 54 godine

Noriaki Kasai, legendarni sada već 54-godišnji japanski skijaški skakač još nije rekao svoju posljednju riječ na svjetskim skakaonicama te će se uskoro pojaviti na natjecanju u japanskom Sapporu.

Kasai je osigurao mjesto u japanskoj reprezentaciji uoči ovotjednih nadmetanja u Svjetskom kupu u Sapporu, tijekom 17 i 18. siječnja. Japan kao domaćin ima povećan broj mjesta za svoje skakače što je otvorilo mogućnost Kasaiju da se opet nađe u biranom društvu, na vrhu skakaonice.

Kasai će time nastaviti obarati uglavnom vlastite rekorde, a trenutačno u Guinnessovoj knjizi rekorda ima čak šest svojih upisa.

U karijeri je Kasai sedamnaest puta slavio u nastupima u Svjetskom kupu, dok je čak 63 puta pojedinačno gledano izborio mjesto na postolju. Osvojio je tri olimpijske medalje, dvije srebrne i jednu brončanu, a premijernu je osvojio daleke 1994. godine u Lillehammeru.

Na svjetskim prvenstvima je ukupno osvojio dva srebrna i pet brončanih odličja.