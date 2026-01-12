Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Noriaki Kasai

Legendarni Japanac ne odustaje, oduševljava svijet i s 54 godine

NOR, FIS Weltcup Skisprung, Raw Air, Vikersund
EXPA/ JFK
VL
Autor
Hina
12.01.2026.
u 13:18

U karijeri je Kasai sedamnaest puta slavio u nastupima u Svjetskom kupu, dok je čak 63 puta pojedinačno gledano izborio mjesto na postolju. Osvojio je tri olimpijske medalje, dvije srebrne i jednu brončanu, a premijernu je osvojio daleke 1994. godine u Lillehammeru.

Noriaki Kasai, legendarni sada već 54-godišnji japanski skijaški skakač još nije rekao svoju posljednju riječ na svjetskim skakaonicama te će se uskoro pojaviti na natjecanju u japanskom Sapporu.

Kasai je osigurao mjesto u japanskoj reprezentaciji uoči ovotjednih nadmetanja u Svjetskom kupu u Sapporu, tijekom 17 i 18. siječnja. Japan kao domaćin ima povećan broj mjesta za svoje skakače što je otvorilo mogućnost Kasaiju da se opet nađe u biranom društvu, na vrhu skakaonice.

Kasai će time nastaviti obarati uglavnom vlastite rekorde, a trenutačno u Guinnessovoj knjizi rekorda ima čak šest svojih upisa.

U karijeri je Kasai sedamnaest puta slavio u nastupima u Svjetskom kupu, dok je čak 63 puta pojedinačno gledano izborio mjesto na postolju. Osvojio je tri olimpijske medalje, dvije srebrne i jednu brončanu, a premijernu je osvojio daleke 1994. godine u Lillehammeru.

Na svjetskim prvenstvima je ukupno osvojio dva srebrna i pet brončanih odličja.
Ključne riječi
Skijaški skokovi Noriaki Kasai

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!