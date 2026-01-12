Naši Portali
Nizozemska

Van der Vaart: Alen Halilović je jako kvalitetan, ali nešto nije u redu s njegovom glavom

Karlo Ledinski
12.01.2026.
u 15:01

- Dogodilo se mnogo stvari. Ozljede, ali i stvari u mom osobnom životu. Nije bilo lako, ali posljednjih sam mjeseci jako naporno radio na svom povratku - izjavio je Halilović, kojem je ovo bila prva utakmica nakon devet mjeseci.

Bivši nizozemski reprezentativac Rafael van der Vaart (42) u nedjelju je u emisiji NOS Studio Voetbal još jednom pohvalio Alena Halilovića (29). Van der Vaart je veliki obožavatelj hrvatskog veznjaka koji igra za Fortunu Sittard, ali istovremeno smatra da kod hrvatskog igrača "nešto nije u redu u glavi", prenosi nizozemski portal Voetbalprimeur.

Podsjetimo, Halilović se u nedjelju vratio u momčad Fortune nakon devet mjeseci izbivanja zbog ozljede zadobivene u travnju 2025. godine. Ušao je u 89. minuti i odmah po povratku pokazao kvalitetu, upisavši asistenciju za konačnih 2:2 u susretu protiv Go Ahead Eaglesa.

- On je staromodna desetka - izjavio je Van der Vaart o Haliloviću, kojeg je u prosincu 2024. preporučio Ajaxu, dodavši kako se "nada da takvi igrači neće nestati".

Van der Vaart, koji je i sam nekada igrao na poziciji ofenzivnog veznog, izrazio je zadovoljstvo Halilovićevim povratkom, te otkrio da je povremeno u kontaktu s hrvatskim nogometašem. 

- S vremena na vrijeme pošalje fotografiju kako trenira.  Jako je kvalitetan, ali nešto nije u redu u glavi. Ponekad odigra svjetsko dodavanje i odigra odličnu utakmicu, moramo uživati u tome - zaključio je Van der Vaart.

Halilović je prošle sezone bio ponajbolji igrač Fortune, upisao je s 28 nastupa, dva gola i četiri asistencije, no nakon toga se ozlijedio. U ljetnom prijelaznom roku spominjali su se odlasci u azerbajdžanski Qarabag i brazilski Gremio, ali je ostao u Fortuni. Trener Danny Buijs početkom kolovoza najavio je da bi Halilović mogao otići, ali to se nije dogodilo. U narednim mjesecima postao je klupski misterij. Navijači su se pitali gdje je nestao, a onda je Buijs sredinom studenoga otkrio da je Halilović imao problema s ozljedom. Voetbal International objavio je nedugo zatim da je bio na rehabilitaciji u Hrvatskoj poslije ozljede gležnja.

U Nizozemskoj je u početku radio po individualnom programu, a onda se priključio momčadi Fortune. S obzirom na to da mu na kraju sezone istječe ugovor s Fortunom, pojavile su se glasine o odlasku već ove zime, ali Halilović je istaknuo da je fokusiran na Fortunu.

Naglasio je, međutim, da je iza njega teško životno razdoblje
- Dogodilo se mnogo stvari. Ozljede, ali i stvari u mom osobnom životu. Nije bilo lako, ali posljednjih sam mjeseci jako naporno radio na svom povratku - izjavio je Halilović, kojem je ovo bila prva utakmica nakon devet mjeseci.
Nizozemska Rafael Van der Vaart Fortuna Sittard Alen Halilović

