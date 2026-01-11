Batida vraća dvoranske turnire na zagrebački Hipodrom

U organizaciji konjičkog kluba Batida i razumijevanju uprave hipodroma Zagreb, nakon nekoliko godina ponovo se vraćaju dvoranski turniri na zagrebačkom Hipodromu.

Podsjećamo da je KK Batida organizator najvećeg broja turnira u Hrvatskoj, te da je do 2023. godinama organizirala Zimske kupove. Cilj tih natjecanja je jahači imaju kontinuitet nastupa na turnirima, kako bi se grla što bolje pripremila za vanjski dio sezone.

Prvi turnir održat će se 17. siječnja s početkom u 10 sati. Odgovorna osoba na turniru bit će Saša Napan, a postavljač parkura Eduard Petrović.

Ukupno će se održati pet utakmica, prva s visinom prepona 0,60 metara, te zadnja gdje će visina prepona biti 1,10 metara i to će biti utakmica na vrijeme. Naravno, očekuje se nastup najboljih hrvatskih jahača.