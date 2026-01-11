Naši Portali
RASKOL U OBITELJI

Odnos legende sa sinom nikad nije bio gori: Ono što je doživio dotuklo bi svakog roditelja

Funeral of Gary "Mani" Mounfield, former member of rock bands The Stone Roses and Primal Scream, at Manchester Cathedral
TEMILADE ADELAJA/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.01.2026.
u 10:07

Također ne želi ga spominju na svojim društvenim mrežama, što je Victoria ignorirala kada je početkom godine na Instagramu objavila njegovu fotografiju s ocem, uz poruku: 'Sve vas jako puno volim'

Razdor u obitelji Beckham već je mjesecima goruća tema svjetskih i britanskih tabloida, a nedavno se doznalo da je došlo do toga da je najstariji sin Victorije i Davida odlučio prekinuti s njima svaki kontakt. Kako piše engleski Daily Mail, Brooklyn Beckham (26) još je tijekom ljeta upozorio roditelje da mu se ubuduće obraćaju samo preko njegovog odvjetnika.

Također ne želi ga spominju na svojim društvenim mrežama, što je Victoria ignorirala kada je početkom godine na Instagramu objavila njegovu fotografiju s ocem, uz poruku: 'Sve vas jako puno volim'. Neimenovani izvor je potvrdio da su Brooklyna i njegovu suprugu Nicolu Peltz uznemirile objave njegovih slavnih roditelja.

Brooklyn zasad nije poduzeo nikakve pravne korake protiv svoje obitelji, ali zato je roditelje i braću uoči Božića blokirao na svim društvenim mrežama. Isto tako, Brooklyn smatra kako su njegovi roditelji lansirali u medije neistine o Nicoli, koje govore da je ona kriva za obiteljski raskol jer navodno kontrolira svog supruga.

Ključne riječi
Manchester United nogomet Brooklyn Beckham David Beckham

Komentara 3

Avatar horuk
horuk
11:50 11.01.2026.

Blokirati Brooklynu sav đeparac pa će vrlo brzo doći dragim roditeljima. Ali dica oće biti bezobrazna ali lova mora i dalje stizati. Eh ne može tako! Ali tu grešku prave mnogi imućni roditelji, da financiraju svoju umaženu djecu iako su nezahvalni i lijeni.

BL
Bloomberg
10:36 11.01.2026.

Djeca moraju dobiti granice da bi bila zdrave osobe. Ali najviše uče gledajući roditelje.

Avatar Bič božji
Bič božji
10:22 11.01.2026.

Drama za poludit 🤣

