Odnos legende sa sinom nikad nije bio gori: Ono što je doživio dotuklo bi svakog roditelja

Razdor u obitelji Beckham već je mjesecima goruća tema svjetskih i britanskih tabloida, a nedavno se doznalo da je došlo do toga da je najstariji sin Victorije i Davida odlučio prekinuti s njima svaki kontakt. Kako piše engleski Daily Mail, Brooklyn Beckham (26) još je tijekom ljeta upozorio roditelje da mu se ubuduće obraćaju samo preko njegovog odvjetnika.

Također ne želi ga spominju na svojim društvenim mrežama, što je Victoria ignorirala kada je početkom godine na Instagramu objavila njegovu fotografiju s ocem, uz poruku: 'Sve vas jako puno volim'. Neimenovani izvor je potvrdio da su Brooklyna i njegovu suprugu Nicolu Peltz uznemirile objave njegovih slavnih roditelja.

Brooklyn zasad nije poduzeo nikakve pravne korake protiv svoje obitelji, ali zato je roditelje i braću uoči Božića blokirao na svim društvenim mrežama. Isto tako, Brooklyn smatra kako su njegovi roditelji lansirali u medije neistine o Nicoli, koje govore da je ona kriva za obiteljski raskol jer navodno kontrolira svog supruga.