Legendarni svjetski pjevač nastupit će na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara

Talijanski tenor Andrea Bocelli nastupit će na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, objavili su u nedjelju organizatori.

Njegov nastup 6. veljače na milanskom stadionu San Siro bit će podsjećanje na veljaču 2008., kada je Bocceli pjevao i na otvorenju ZOI u Torinu.

Američka pop pjevačica Mariah Carey najavljena je u prosincu kao još jedna zvijezda ceremonije otvaranja Olimpijskih igara. Uz nastupe međunarodnih umjetnika, ceremonija će također predstaviti elemente talijanske kulture i inovacija.

Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini održat će se u sjevernoj Italiji, s natjecanjima u Milanu, Cortini d'Ampezzo i drugim mjestima u Lombardiji, Venetu i Trentinu-Južnom Tirolu. Ceremonija zatvaranja bit će 22. veljače.