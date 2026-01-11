Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
U TORINU

Legendarni svjetski pjevač nastupit će na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara

FIFA World Cup 2026 Draw
MANDEL NGAN/REUTERS
VL
Autor
Hina
11.01.2026.
u 16:00

Američka pop pjevačica Mariah Carey najavljena je u prosincu kao još jedna zvijezda ceremonije otvaranja Olimpijskih igara. Uz nastupe međunarodnih umjetnika, ceremonija će također predstaviti elemente talijanske kulture i inovacija

Talijanski tenor Andrea Bocelli nastupit će na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, objavili su u nedjelju organizatori.

Njegov nastup 6. veljače na milanskom stadionu San Siro bit će podsjećanje na veljaču 2008., kada je Bocceli pjevao i na otvorenju ZOI u Torinu.

Američka pop pjevačica Mariah Carey najavljena je u prosincu kao još jedna zvijezda ceremonije otvaranja Olimpijskih igara. Uz nastupe međunarodnih umjetnika, ceremonija će također predstaviti elemente talijanske kulture i inovacija.

Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini održat će se u sjevernoj Italiji, s natjecanjima u Milanu, Cortini d'Ampezzo i drugim mjestima u Lombardiji, Venetu i Trentinu-Južnom Tirolu. Ceremonija zatvaranja bit će 22. veljače.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi
Ključne riječi
Zimske olimpijske igre Andrea Bocelli

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!