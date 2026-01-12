Naši Portali
WTA Hobart

Pobjeda Ružić na startu turnira

Hina
12.01.2026.
u 15:00

Brojni su gemovi u ovom meču odlazili do izjednačenja i bila je to većim dijelom ravnopravna borba iz koje je kao pobjednica izašla 22-godišnja hrvatska igračica, trenutačno 71. na svijetu..

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić pobjednički je otvorila nastup na WTA turniru u Hobartu, na premijeri je pobijedila Kolumbijku Emilianu Arango, sedmu nositeljicu, sa 7-5, 6-1.

Brojni su gemovi u ovom meču odlazili do izjednačenja i bila je to većim dijelom ravnopravna borba iz koje je kao pobjednica izašla 22-godišnja hrvatska igračica, trenutačno 71. na svijetu..

Ružić je meč otvorila s 3-1, ali je 25-godišnja Kolumbijka, inače 50. na svijetu, kontrirala s četiri gema u nizu te je povela 5-3. Uslijedio je potom novi preokret i Ružić je uspjela dobiti prvi set sa 7-5.

Izjednačeno je bilo na startu drugog seta, ali za nijansu je u svakom gemu bolja bila Ružić koja je na kraju rezultatski lako dobila drugu dionicu sa 6-1.

U drugom kolu Ružić će igrati protiv Argentinske Solane Sierre koja je sa 1-6, 6-4, 6-1 svladala Amerikanku McNally.

WTA Hobart, 1. kolo:

Antonia Ružić (Hrv) – Emiliana Arango (Kol/7) 7-5, 6-1
tenis Antonia Ružić

