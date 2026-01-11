Naši Portali
Dvoranski hokej

Hrvatska izborila povratak u A diviziju

Autor
Damir Mrvec
11.01.2026.
u 22:25

Hrvatska reprezentacija u dvoranskom hokeju osvojila je prvo mjesto na Europskom prvenstvu, divizija IIA. Turnir se igrao u dvorani u Svetom Ivanu Zelini

Hrvatska reprezentacija u dvoranskom hokeju osvojila je prvo mjesto na Europskom prvenstvu, divizija IIA. Turnir se igrao u dvorani u Svetom Ivanu Zelini, a hrvatski reprezentativci ostvarili su sve pobjede.

Redom su pobijedili Bugarsku (22:1), Slovačku (6:2), Dansku (6:4) i Mađarsku (8:2). U finalu smo se opet sastali s Dancima i pobijedili s 9:5.

Na putu do uspjeha, odnosno povratka u A diviziju našu reprezentaciju s klupe je vodio Nijemac Moritz Fürste, hokejaška legenda i jedan od najvećih svih vremena.

Bio je dvostruki olimpijski pobjednik (2008., 2012.), svjetski i višestruki europski prvak, višestruki pobjednik Euro Hockey League, proglašen MVP-jem.

Za našu reprezentaciju igraju njemačka braća Bachmann, Lucas i Matthias. Njihov deda je Hrvat. U našoj vrsti je i jedna Nizozemac, Bruno Rubeša.

Hrvatska će tako sljedeće godine igrati u najvišem rangu europskog dvoranskog hokeja.

Plasman u A diviziju izborili su: Fran Pažur (vratar), Karlo Perković, Bruno Rubeša, Mario Mucić, Mario Ilinović, Matthias i Lucas Bachmann, Filip Žlimen, Josip Jazbec, Anže Fujs, Fran Gjurinski i Josip Krleža.

