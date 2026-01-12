Naši Portali
BRZO SE SNAŠAO

Legenda Barcelone u svoj klub dovela igrača kojeg je Hajduk otpisao

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
12.01.2026.
u 15:47

U drugoj polovici sezone, nada se većoj minutaži u klubu koji se bori za ostanak u Segundi

Španjolski stoper Edgar Gonzalez novi je igrač španjolskog drugoligaša Andorre. 28-godišnjak je prvu polovicu ove sezone proveo na posudbi u splitskom Hajduku, no nije se uspio nametnuti za mjesto u prvoj momčadi pa je odlučeno kako je i za njega i za klub najbolje da napusti Split.

Cijeli se proces odužio jer njegov matični klub Almeria nije htjela prekinuti njegovu posudbu sve dok nije pronašla sljedeći klub kojem bi ga posudila. Pronašla ga je u Andorri, klubu koji je najpoznatiji po svom vlasniku - legendarnom braniču Barcelone i španjolske reprezentacije Gerardu Piqueu.

Kroz cijelu jesen, Gonzalez je za Hajduk odigrao tek 601 minutu iako je stigao kao renomirani branič sa skoro 90 nastupa u elitnom rangu španjolskog nogometa. U drugoj polovici sezone, nada se većoj minutaži u klubu koji se bori za ostanak u Segundi. Nakon 21 kola nalaze se na 14. mjestu u konkurenciji 22 momčadi.

U drugu ligu ispadaju četiri posljednjeplasirane momčadi, a Andorra ima samo dva boda više od 18. Huesce. Štoviše, razmak između desete i 18. pozicije u drugoj španjolskoj ligi je samo sedam bodova tako da će borba za ostanak biti itekako zanimljiva.
Ključne riječi
Gerard Pique Andorra Hajduk Edgar Gonzalez

