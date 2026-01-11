Naši Portali
U ISTOM TONU

Kolega doživio novi šok nakon još jednog slabog rezultata: Ovo će mu dodatno otežati povratak u formu

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Slalom
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
11.01.2026.
u 17:42

Možda je upravo to motiv koji mu treba da napokon povrati formu s početka prošle sezone

Naajbolji hrvatski slalomaš Samuel Kolega zauzeo je 21. mjesto u slalomu Svjetskog kupa koji se danas vozio u švicarskom Adelbodenu. Nastavak je to rezultata kakve ostvaruje cijeli sezone, a koji su ipak nešto ispod njegovih očekivanja. Kolegi je ove sezone najbolji rezultat 16. mjesto iz prvog slaloma sezone u Leviju što je veliki pad u odnosu na prvu polovicu prošle sezone kada je stigao do svog prvog postolja u karijeri.

Uz ovuakvu formu, pad u startnim brojevima činio se gotovo neizbježan, a upravo to potvrđeno je ankon današnjeg slaloma. Kolega je trenutačno 18. u poretku slalomaša sa 63 boda te je na polovici sezone ispao iz druge jakosne skupine. To znači da u sljedećem slalomu, koji se vozi sljedećeg vikenda u Wengenu, više neće startati izmešu osmog i 15. mjesta u prvoj vožnji.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Kolega bi trebao imati startni broj 18 ili 19 što znači da će imati nešto gore uvjete na stazi jer će ona već biti nešto "istrošenija" kada na red dođe njegov nastup. To bi mu trebalo dodatno otežati postizanje boljih rezultata u prvim vožnjama, ali možda je upravo to motiv koji mu treba da napokon povrati formu s početka prošle sezone. 

Finac Eduard Hallberg ove je sezone pokazao da se i s visokim startnim brojevima mogu postizati odlični rezultati. On je na početku sezone startao s brojevima između 25 i 30 te je svejedno uspio doskijati do dva postolja ove sezone.
Ključne riječi
Slalom Samuel Kolega

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Hazl113
Hazl113
18:06 11.01.2026.

Njegova stvar i njegova briga.

