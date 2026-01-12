Želi li kvalitetnu minutažu, Martin Baturina hitno mora bježati iz Coma

Povremeni hrvatski reprezentativac Martin Baturina (22) poslije odlaska iz Dinama ovog ljeta mogao je pretpostaviti da se u talijanskom prvoligašu Comu neće biti lako izboriti za minutažu, no ni on sam nije očekivao da će dobiti baš ovoliko malo minuta u momčadi legendarnog Španjolca Cesca Fabregasa. Bez obzira na njegov fantastičan gol protiv Bologne za 1:1 u završnim trenucima ligaškog susreta ovog vikenda, bilo bi pretjerano optimistično vjerovati da će se situacija osjetno poboljšati.

Samo 360 minuta

Od moguće 21 utakmice Baturina se tri puta našao u početnoj postavi Coma, deset je puta u igru ulazio s klupe, dok je osam puta cijeli susret odgledao s klupe za pričuve, a ima učinak od dva pogotka i nula asistencija. U konačnici je skupio 360 minuta na terenu, što ako u priču ubrajamo i sudačke nadoknade ne iznosi ni četiri pune utakmice. Nijednom nije odigrao svih 90 minuta. Primjerice, znatno veću minutažu od Baturine u Comu ima još jedan Hrvat, Ivan Smolčić, koji je u Como stigao sa znatno manjom pompom. Iako je po reputaciji i procijenjenoj tržišnoj vrijednosti tek treći u hijerarhiji desnih bekova, Smolčić je dobio najviše minuta na poziciji desnog beka u odnosu na svoje konkurente, ubilježivši 844 minute na terenu ove sezone. Dakle, postoji i domaći, hrvatski dokaz u Comu da se unatoč reputacijskoj podređenosti može dobiti kvalitetnija minutaža.

Naravno, prvi i glavni razlog Martinove slabe minutaže je činjenica da je u Comu ostao Nico Paz, 21-godišnji ofenzivni veznjak koji je jedan od najboljih nogometaša talijanske Serie A te jedan od najboljih mladih nogometaša općenito u svijetu. Zasad je Argentinac upisao šest pogodaka i šest asistencija u prvenstvu te je s brojkom od 12 direktnih sudjelovanja u golovima drugi najefikasniji igrač lige. Jedino je ispred njega sunarodnjak Lautaro Martinez iz Intera, koji ima 14 direktnih sudjelovanja u golovima (deset golova i četiri asistencije). Tijekom ljeta se povratak Paza u Real Madrid, klub u kojem je prošao akademiju, činio prilično izglednim, no talentirana 'desetka' ipak je ostala u Comu kako bi se što bolje razvila te će u Real vrlo vjerojatno ići tek kad ova sezona završi.

Iako je to glavni razlog Baturinina slabog statusa budući da igra na istoj poziciji kao Paz, važno je naglasiti da nije jedini. Dokaz toga leži u činjenici da je Baturina u nekoliko navrata znao dobiti mrvice ili pak odgledati cijelu utakmicu s klupe čak i kad Paz nije bio na raspolaganju. Budući da je Baturina u Comu zasad znao zaigrati i na poziciji ofenzivnog veznjaka i na krilnim pozicijama, usporedili smo njegovu minutažu sa svim ostalim igračima Coma koji su igrali na tim pozicijama. Po toj metrici Baturina se od deset takvih igrača nalazi tek na osmom mjestu. Ispred njega su Paz, Da Cunha, Caqueret, Rodriguez, Vojvoda, Addai i Kühn, a iza njega su jedino Diao i Bonsignori. Assane Diao se iza Baturine nalazi isključivo zbog činjenice da je veći dio ove sezone bio izvan pogona zbog ozljede stražnje lože, a Lorenzo Bonsignori je 18-godišnjak koji više nastupa za Comovu U-19 momčad te je dobio samo 12 minuta u seniorskom dresu. U prijevodu, Baturina je zapravo posljednji u hijerarhiji stalnih seniorskih ofenzivnih veznjaka i krila Coma.

Problemi izvan posjeda

Zašto Baturina u Comu kod Fabregasa ima toliko malo minuta? Iako bi mnogi 'prvoloptaški' išli na pretpostavku da Martin nije dovoljno dobar, takvo obrazlaganje jednostavno ne bi bilo istinito (što i dokazuje pogodak protiv Bologne). Martinove profilne karakteristike jednostavno ne odgovaraju toliko onome što Fabregas traži od svojih igrača. Fabregas je kod svojih ofenzivaca opsjednut prostornom disciplinom, kvalitetnim presingom, praćenjem suparnika izvan posjeda, ali i što je moguće manje riskantnim donošenjem odluka u posjedu. Baturina je igrač koji nije kontinuiran u presingu te igrač koji često neće na vrijeme ispratiti suparničkog igrača kad je njegova momčad izvan posjeda. Isto tako, Martin je tip igrača koji lucidnim dodavanjima te driblinzima u uskim prostorima voli donositi prevagu, no takve su odluke često riskantne, posebice u očima perfekcionističkog trenera kao što je Fabregas.

Mnogi skauti ističu da je po pukom talentu i nogometnoj kvaliteti Baturina bolji nogometaš od pojedinaca poput Da Cunhe ili Caquereta, no dva spomenuta igrača u kontekstu strukture i taktike znatno su pouzdanija nego Baturina, te time Fabregasu omogućavaju da češće ima stabilni oblik, posebice što se tiče pozicioniranja i defenzivne discipline. Čak i Paz, koji je u ofenzivnom dijelu talentiraniji nogometaš od Baturine, ima znatno kvalitetnije profilne karakteristike od Baturine izvan posjeda. Da sve ovo sažmemo u jednostavnu rečenicu, Baturina je igrač poteza, rizika i kaosa, a Fabregasu u njegovu sustavu takvi igrači ne odgovaraju.

Sa svim ovim na umu, ako Baturina želi imati redovitu minutažu, ostanak u Comu (barem dok je Fabregas tu) ne čini se kao kvalitetna opcija. Jer čak i kad Nico Paz ode u Real Madrid, minutaža za Baturinu ne čini se kao garancija, čak naprotiv. Budući da je polagano počeo gubiti i mjesto na popisu izbornika reprezentacije Zlatka Dalića, morao bi se dogoditi velik preokret u Comu kako bi uhvatio svoje mjesto na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.