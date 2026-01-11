Put do EP-a morat ćemo tražiti kroz dodatne kvalifikacije

Nažalost, obje su naše U18 selekcije poražene su jučer, posljednjeg dana kvalifikacijskih MEVZA turnira za odlazak na EP, u susretima za plasman. Djevojke su izgubile utakmicu za zlato, a mladići za broncu.

Ženska U18 reprezentacija izgubila je u Zadru u finalu od Mađarske (2:3) nakon 108 minuta infarktne utakmice.Hrvatska je napravila čak 40 pogrešaka (24 na servisu), što je 40 izravnih poena poklonjenih suparnicama, koje su nama, pak, udijelile 18.

Naša je reprezentacija bila bolja u bloku (10-6), poenima u napadu (49-46), servisu (16-13) te prijemu servisa (34-33 %). Lucija Šoš bila je najučinkovitija u našim redovima s 18 poena, dok je Emilie Stojić dodala 17 poena.

- Nažalost, poraz. Sve ono što smo dan ranije napravili, kada smo se vratili od 0:2 i pobijedili s 3:2, jučer se dogodilo nama. Prvi set bio je taktički vrlo dobar, hrabro smo ih napali servisom, odvojili od mreže i suvereno ga dobili.

Već u drugom nastali su problemi, ‘pao’ nam je servis, Mađarska se dizala, no ipak smo nekako na mišiće izvukli taj set. Nakon toga počeli smo griješiti na servisu, ne znam zašto, možda zbog prevelikih očekivanja. Više nismo stvarali pritisak pa su lakše organizirale napade.

Prevelik broj neforsiranih pogrešaka u ta tri seta, u napadu i na servisu, doveo nas je do poraza. Uvukla se i nesigurnost te strah, a ovo je premlada ekipa da bi se iz toga znala izvući. Okrećemo se sada dodatnim kvalifikacijama krajem ožujka i kroz njih ćemo tražiti put na Euro.

Ova je generacija pokazala da ima potencijala i uz dobar rad u klubovima i reprezentaciji vjerujem da ćemo se plasirati na toliko željeno Europsko prvenstvo - rekao je Ivica Radočaj, izbornik Hrvatske.

I hrvatska muška U18 reprezentacija izgubila je u borbi za broncu na MEVZA kvalifikacijskom turniru za odlazak na EP od Austrije (1:3), nakon 102 minute borbe u Mariboru. Jakov Rosandić s 21 poenom bio je uvjerljivo najučinkovitiji u našim redovima, uz dva bloka i jedan as-servis.

- Sada sve to treba dobro analizirati i pripremiti se za dodatne kvalifikacije, u kojima se nadamo da bi nas i ždrijeb konačno barem malo pomazio - rekao je izbornik Tomislav Mišin.

