Pročitajte što Talijani pišu o Hrvatima nakon što su s Comom izveli čudo poslije 40 godina čekanja

Nogometaši Coma plasirali su se u polufinale Talijanskog kupa svladavši nakon penala u gostima Napoli 8-7 (1-1), a to im je prvi plasman u polufinale kupa nakon 40 godina.

U regularnom dijelu bilo je 1-1, a vodeći gol za Como zabio je iz penala Martin Baturina u 39. minuti, nakon što je kazneni udarac iznudio Ivan Smolčić, da bi u 46. za Napoli izjednačio Antonio Vergara. Kod izvođenja penala precizni su za Como bili Baturina i Ivan Smolčić, dok je prolaz za momčad sa sjeverne Italije donio promašaj Slovaka Lobotke u 8. seriji penala. Como će u polufinalu igrati s Interom.

Povijesno rušenje aktualnog prvaka Napolija nije prošlo nezapaženo niti u talijanskim medijima, koji su posebnu pozornost posvetili hrvatskim nogometašima Ivanu Smolčiću i Martinu Baturini. Ocjene su se kretale od solidnih do čak vrlo visokih, a zajednički zaključak bio je: Donijeli su presudni doprinos u ključnim trenucima.ž

TuttoCalcio je Smolčića nagradio ocjenom 7, naglasio njegovu sigurnost u obrani i učinkovitost u napadačkim akcijama. Posebno je istaknuto kako je ulaskom u kazneni prostor izborio jedanaesterac iz kojeg je Como poveo, uz ocjenu da tijekom utakmice nije radio pogreške. Baturina je od istog medija dobio 7,5, uz naglasak na hladnokrvno izveden kazneni udarac i konstantnu prisutnost u igri. Talijani su istaknuli njegovu kvalitetu u organizaciji napada Coma.

Portal Virgilio Italia je Smolčiću dao ocjenu 6, pišući o njegovoj koncentraciju u obrani, osobito u duelima s Vergarom, ali i činjenicu da je upravo njegov prodor doveo do kaznenog udarca. Baturina je ocijenjen s 6,5, uz pohvale za mirnoću i psihološku stabilnost u trenutku kada je prekinuo negativan niz Coma s jedanaestercima, što im je bilo presudno za plasman u polufinale Kupa.

Prema ocjenama Sofascorea, Baturina je s 8.0 bio prvi igrač utakmice, dok je Smolčić sa 7.7 dobio drugu najveću ocjenu u pobjedničkoj momčadi. 'Miran, precizan i hladnokrvan' opis je Baturine u talijanskim medijima za gol s bijele točke u regularnom dijelu utakmice.