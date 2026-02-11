FOTO Splitska elita na jednom mjestu: Pogledajte tko je sve bio na 'Kraljici lopte'

Splitski HNK u suradnji s Hajdukom upriličio je posebnu pretpremijeru obnovljene Kraljice lopte u režiji Katarine Grubiše, koju su povodom stote godišnjice djela i 115. rođendana kluba pohodili bivši i sadašnji Hajdukovci, predstavnici i igrači
Tijardovićeva Kraljica lopte praizvedena je prije stotinu godina, 21. kolovoza 1926. u povodu petnaestog rođendana kluba na improviziranoj pozornici na Starom placu, a u njoj je nastupilo više od sto izvođača. Praizvedbi je prema pisanju tadašnjih medija nazočilo više od tri tisuće gledatelja, a pubici su u uho odmah ušle melodije "To nje ni knedla" i "Ah ta vaša linija".