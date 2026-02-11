FOTO Splitska elita na jednom mjestu: Pogledajte tko je sve bio na 'Kraljici lopte'

Splitski HNK sinoć je bio dupkom pun, a u publici su se stiskali i brojni nogometaši
Splitski HNK sinoć je bio dupkom pun, a u publici su se stiskali i brojni nogometaši
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Razlog? Pretpremijerna izveda operete Kraljica lopte Ive Tijardovića
Razlog? Pretpremijerna izveda operete Kraljica lopte Ive Tijardovića
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Splitski HNK u suradnji s Hajdukom upriličio je posebnu pretpremijeru obnovljene Kraljice lopte u režiji Katarine Grubiše, koju su povodom stote godišnjice djela i 115. rođendana kluba pohodili bivši i sadašnji Hajdukovci, predstavnici i igrači
Splitski HNK u suradnji s Hajdukom upriličio je posebnu pretpremijeru obnovljene Kraljice lopte u režiji Katarine Grubiše, koju su povodom stote godišnjice djela i 115. rođendana kluba pohodili bivši i sadašnji Hajdukovci, predstavnici i igrači
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Bili su tu i sponzori, političari i brojne osobe iz javnog života Splita
Bili su tu i sponzori, političari i brojne osobe iz javnog života Splita
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Splitski nogometni klub Hajduk jedini je na svijetu koji ima svoju operetu
Splitski nogometni klub Hajduk jedini je na svijetu koji ima svoju operetu
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Tijardovićeva Kraljica lopte praizvedena je prije stotinu godina, 21. kolovoza 1926. u povodu petnaestog rođendana kluba na improviziranoj pozornici na Starom placu, a u njoj je nastupilo više od sto izvođača. Praizvedbi je prema pisanju tadašnjih medija nazočilo više od tri tisuće gledatelja, a pubici su u uho odmah ušle melodije  "To nje ni knedla" i "Ah ta vaša linija".
Tijardovićeva Kraljica lopte praizvedena je prije stotinu godina, 21. kolovoza 1926. u povodu petnaestog rođendana kluba na improviziranoj pozornici na Starom placu, a u njoj je nastupilo više od sto izvođača. Praizvedbi je prema pisanju tadašnjih medija nazočilo više od tri tisuće gledatelja, a pubici su u uho odmah ušle melodije  "To nje ni knedla" i "Ah ta vaša linija".
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Premijera za publiku održat će se danas.
Premijera za publiku održat će se danas.
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli

Ne propustite

1/