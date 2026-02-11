Jedan od najvećih projekata na zapadu Zagreba: Stiže nova tramvajska pruga i bolje povezivanje sjevera i juga

Grad Zagreb završio je javnu nabavu za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za produženu Ulicu Črnomerec, novi zeleni koridor koji će povezati Ulicu kralja Tomislava s budućim pješačko-biciklističkim mostom preko Save. Za posao vrijedan 90 tisuća eura s PDV-om izabrana je tvrtka Rencon d.o.o. iz Osijeka, a rok za izvedbu je četiri mjeseca.

“Produžena Ulica Črnomerec zamišljena je kao gotovo 3500 metara dug zeleni koridor širine od 25 do 40 metara koji će povezivati tri gradske četvrti – Črnomerec, Trešnjevku – sjever i Trešnjevku – jug. Nova trasa protezat će se uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec te će objediniti pješačku, biciklističku i tramvajsku infrastrukturu, a nadovezivat će se na budući pješačko-biciklistički most istočno od jezera Jarun”, poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Projektna dokumentacija omogućit će postupnu izgradnju u tri etape: od Ulice kralja Tomislava do Ozaljske ulice, od Ozaljske do Horvaćanske ceste te od Horvaćanske do budućeg mosta preko Save. Na dijelu između Ozaljske ulice, odnosno okretišta Ljubljanica i Horvaćanske ceste planirana je gradnja nove tramvajske pruge.

Foto: Grad Zagreb

Posebna pažnja posvetit će se pješačkoj i biciklističkoj infrastrukturi. Uz uređene koridore planiraju se nove staze, rampe na raskrižjima te odmorišta s klupama, punionicama za električne bicikle i servisnim minipunktovima. Uz korito potoka bit će uređeni i prostori za rekreaciju i vježbanje na otvorenom. Idejni projekt obuhvaća i oborinsku odvodnju, javnu rasvjetu, komunalnu infrastrukturu, uređenje korita potoka, hortikulturno oblikovanje te rekonstrukciju ili moguće izmještanje autobusnog terminala na Fallerovom šetalištu. U sklopu ugovorenih usluga izradit će se tri varijantna idejna rješenja, a Grad će nakon analize odabrati ono koje će se dalje razrađivati, poručili su u Gradu.

Da će zapad Zagreba dobiti novu zelenu aveniju i tramvajsku prugu Večernji je, podsjetimo, pisao u studenom. O uređenju koridora govori se već dugi niz godina, no gradska vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem tu je temu aktualizirala lanjskog ljeta, pri najavi izmjena i dopuna GUP-a. Tomašević je pak ovoga svibnja prugu do Horvaćanske najavio kao treći veliki tramvajski infrastrukturni projekt u svojoj upravi.

U projektnoj dokumentaciji se također navodi da produljena Ulica Črnomerec mora biti široka između 25 i 40 metara, a budući da je riječ o primarno zelenom koridoru, može i ne mora uključivati površinu za automobile. Prema ranijim idejama potok Črnomerec trebalo je na mjestima zatvoriti, no aktualna gradska vlast planira zadržati njegov prirodni tok te buduću ulicu projektirati uz obalu. Kako je riječ o dugoj trasi, realizacija je zasad planirana u tri faze.

A s obzirom na to da će prometnica prolaziti tik uz okretište Ljubljanica, projektanti će morati izraditi i rješenje koje predviđa rekonstrukciju ili potpuno premještanje tamošnjeg autobusnog terminala. “Projektiranje podrazumijeva sve potrebne geodetske usluge, izradu idejnog rješenja i projekta s definiranjem etapa te ishođenje lokacijske dozvole”, piše također u dokumentaciji, uz napomenu da planiranje trase mora biti izvedeno uz što manje potencijalnih imovinskopravnih zavrzlama.