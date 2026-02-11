Trener Magdeburga ne voli Mandića, nije mu dao nijednu minutu među vratnicama

Bennet Wiegert, trener rukometaša Magdeburga, i dalje nema povjerenja u našeg vratara Mateja Mandića. Bez obzira na to što je Hrvatska osvojila broncu na nedavnom Europskom prvenstvu i što je Mandić bio dio te priče, u prvenstvenoj utakmici protiv Lemga (36:32) nije dobio nijednu minutu na vratima.

Prednost je dobio Sergey Hernández, čija je Španjolska vrlo loše prošla na Europskom prvenstvu. Hernández je susret završio s 14 obrana.

Drugi Mandić, David, odigrao je sjajnu utakmicu za Melsungen, koji je u gostima pobijedio Bergischer (29:26). Postigao je tri pogotka uz samo jedan promašaj, od čega su dva bila iz kontre.

Veron Načinović odradio je dobar posao u obrani Kiela, koji je slavio u gostima kod RN Löwena (28:27). Naš kružni napadač postigao je i jedan pogodak, dok se Domagoj Duvnjak nije upisao među strijelce „zebri“. Bivši kapetan hrvatske reprezentacije imao je jednu asistenciju.

Wetzlar je na svom parketu uvjerljivo izgubio od berlinskih „Lisica“ (27:41). Josip Šimić, pivot hrvatske reprezentacije, postigao je dva pogotka iz isto toliko pokušaja.

Nikola Grahovac zabio je jedan pogodak, dok je najbolji igrač domaćih bio Filip Vistorop, koji je bio na širem popisu Dagura Sigurðssona za Europsko prvenstvo. Vistorop je postigao pet pogodaka i dodao pet asistencija.

U švicarskoj ligi igrao se veliki derbi u kojem je Kadetten našeg trenera Hrvoja Horvata pobijedio u gostima Kriens (27:26). Patrik Martinović, koji je bio na pripremama s hrvatskom reprezentacijom za EP, postigao je šest pogodaka za goste, a na vratima je bio odličan Moreno Car. Bivši vratar Nexea i Poreča upisao je čak 17 obrana.