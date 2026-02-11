UZNEMIRUJUĆE Velika drama na Zimskim igrama! Kineskinja teško pala na glavu: Nije se mogla pomaknuti
Prava drama na Zimskim olimpijskim igrama: Kineska snowboarderica Liu Jiayu teško je pala na glavu i izazvala šok na borilištu. Liječnici su brzo reagirali, a prve vijesti iz Livigna su ohrabrujuće, nije riječ o ozljedi vrata
Tridesettrogodišnja kineska sportašica ostala je nepomično ležati nakon strašnog udarca glavom o tlo, što je izazvalo nevjericu na borilištu i hitnu intervenciju liječničke službe koja je trajala više od deset minuta.
U svojoj drugoj kvalifikacijskoj vožnji osvajačica srebra iz Pjongčanga 2018. i svjetska prvakinja pokušavala je popraviti rezultat iz prve serije kako bi osigurala mjesto u finalu. Pri izvođenju posljednjeg skoka izgubila je kontrolu u zraku. Pri doskoku je zakačila rub daske i svom silinom udarila glavom o zaleđenu podlogu halfpipea.