UZNEMIRUJUĆE Velika drama na Zimskim igrama! Kineskinja teško pala na glavu: Nije se mogla pomaknuti

Prava drama na Zimskim olimpijskim igrama: Kineska snowboarderica Liu Jiayu teško je pala na glavu i izazvala šok na borilištu. Liječnici su brzo reagirali, a prve vijesti iz Livigna su ohrabrujuće, nije riječ o ozljedi vrata
Foto: Wu Huiwo/XINHUA
Tridesettrogodišnja kineska sportašica ostala je nepomično ležati nakon strašnog udarca glavom o tlo, što je izazvalo nevjericu na borilištu i hitnu intervenciju liječničke službe koja je trajala više od deset minuta.
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
U svojoj drugoj kvalifikacijskoj vožnji osvajačica srebra iz Pjongčanga 2018. i svjetska prvakinja pokušavala je popraviti rezultat iz prve serije kako bi osigurala mjesto u finalu. Pri izvođenju posljednjeg skoka izgubila je kontrolu u zraku. Pri doskoku je zakačila rub daske i svom silinom udarila glavom o zaleđenu podlogu halfpipea.
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
