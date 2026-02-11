Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Komentari
ISKRENA ISPOVIJEST

Legendarna HRT-ovka o najtežoj borbi: 'Anđeli u bijelom spasili su mi život'

Zagreb: Ksenija Urličić u svom vrtu za koji je dobila nagradu Floraarta
Foto: Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
11.02.2026.
u 10:13

Svojom pričom u sklopu akcije "Dan crvenih haljina" Ksenija Urličić želi upozoriti druge žene na podmukle simptome moždanog udara

Legendarna urednica zabavnog programa HRT-a Ksenija Urličić otvoreno je progovorila o dramatičnom iskustvu s moždanim udarom. Svojom pričom u sklopu akcije "Dan crvenih haljina" želi upozoriti druge žene na podmukle simptome opasne bolesti. - Ja sam prije tri godine, doživjela taj jedan kratki moždani udar, to je kratkotrajna ishemija. Srećom došla sam u dobre ruke, ja uvijek kažem crvene haljine simboliziraju i ljubav i život, a za mene su tada bile bijele haljine važne, to su bili moji anđeli u bijelom koji su mi zaista spasili život - ispričala je Urličić u razgovoru za IN Magazin.

Podsjetimo, Ksenija je prije dvije godine gostovala u emisiji 'Zdravlje na kvadrat', gdje je također pričala o najtežoj životnoj borbi. - Pa zdravlje mi je sad relativno dobro s obzirom na moju dob koja je već vrlo visoka. Ja sam u onoj zadnjoj, najzadnjoj fazi života. Naime, ova prošla godina, ja uvijek kažem ne ponovila se. Imala sam vrlo nezgodnih situacija. U zadnji trenutak sam izbjegla moždani udar - kazala je i nastavila:

U zadnji trenutak izbjegla moždani udar: Ksenija Urličić progovorila o zdravstvenom stanju
Zagreb: Ksenija Urličić u svom vrtu za koji je dobila nagradu Floraarta
- Ja sam iz čistog zdravlja najedanput se našla hospitalizirana, na hitnoj operaciji. Ja sam upravo u toku javno zdravstveno preventivne akcije, preventive moždanog udara u žena. Dakle, taj moždani udar uglavnom napada žene. Kažem tihi ubojica. Vi mislite da vam je sve uredu i najedanput se nađete u toj situaciji - priznala je Ksenija Urličić.

Godinama je radila televizijski posao koji je nevjerojatno stresan, a to je osjećala svakog dana. Odgovorila je i na upit novinara - kako je prolazila kroz sav taj stresan period. - Pa gledajte, bila sam puno mlađa. Bila sam zaista zaljubljenik u svoj posao i uspjela sam stvoriti jednu sjajnu ekipu. Dakle okružila sam se zaljubljenicima u svoj posao kakva sam zapravo i ja sama bila - ispričala je Ksenija.

- Ja sam vam prošle godine, budući da sam često u svom vrtu, puno radim u vrtu, posvetila sam se ružama pogotovo,  tako u svom radu i ushitu vrlo ružno sam pala, tako da sam imala i frakturu kralješka. Međutim, i to je dobro prošlo, tako da nije bilo nikakve intervencije već samo jedan steznik, jedna ortoza takozvana. I to je nakon par mjeseci prošlo - dodala je Urličić, koja ima veliku obitelj, a baka je šest unuka i šest praunuka pa dodaje i to da je u njezinu domu uvijek veselo. 

Bivši vatreni nakon dugo vremena viđen u javnosti: Njegova supruga netipična je WAGS-ica, imaju 4 djevojčice
Ključne riječi
Ksenija Urličić urednica HRT Dan crvenih haljina moždani udar showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar fergazer
fergazer
15:43 11.02.2026.

Anđeli u bijelom spasili su joj život.Zanima me koji je njihov posao i zašto su išli u školu ti bijeli anđeli?Nitko nikad nije rekao da su ga spasili mehaničari jer se ne bi vozio u automobilu da nije njih.I kojaa je ti razlika i kome treba biti zahvalni?????

