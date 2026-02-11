Slavnom sportašu prijeti smrtna kazna!? Otkriveni stravični detalji ubojstva njegove djevojke

Tužitelji su zatražili smrtnu kaznu za Darrona Leeja, bivšeg igrača NFL-momčadi New York Jets izabranog u prvom krugu drafta, istovremeno objavljujući stravične nove detalje o tome kako je navodno ubio svoju djevojku. Leeju, koji je u NFL-u odigrao pet sezona, na sudskom je ročištu u srijedu odbijena jamčevina po optužbama za ubojstvo prvog stupnja i prikrivanje dokaza, izvijestio je New York Post. Tužitelji su potvrdili da traže najstrožu kaznu, otkrivši kako je bilo "krvi u gotovo svakoj prostoriji", uključujući i automobil u garaži, nakon što je Lee navodno na smrt pretukao Gabriellu Carvalho Perpétuo u njihovom domu u Tennesseeju.

Lee (31), kojeg su Jetsi izabrali kao 20. na NFL draftu 2016. godine, navodno je sam pozvao policiju u kuću izvan grada Chattanooga, rekavši službenicima da njegova djevojka pati od narkolepsije i da je vjerojatno pala pod tušem. Međutim, policajci su na mjestu događaja zatekli scenu natopljenu krvlju i beživotno tijelo Gabrielle Carvalho Perpétuo na podu. Pronađena je bez gornjeg dijela odjeće, a umrla je od stravičnih ozljeda koje su, prema obdukciji, uključivale tešku traumu mozga, slomljen vrat, modrice po cijelom tijelu, pa čak i velike tragove ugriza na ramenu i bedru.

Obdukcija je otkrila i ubodne rane na nogama te značajne ozljede lica, a liječnik je kao uzrok smrti naveo višestruke ozljede nanesene tupim predmetom. "Mjesto zločina bilo je u potpunom neredu", svjedočio je detektiv Brian Lockhart iz ureda šerifa okruga Hamilton, koji je bio jedan od prvih na mjestu događaja u unajmljenoj kući. "Bilo je krvi po stubištu, na rukohvatu, na zidovima, na podu u dnevnoj sobi, kao i u hodniku i na stepenicama", nastavio je opisivati jezivu scenu. U kući su pronašli i razbijenu mikrovalnu pećnicu, boce alkohola i razbijeno staklo, dok su na katu otkriveni proizvodi za čišćenje, uključujući maramice s izbjeljivačem i bočicu sa sprejem.

Lee, koji je igrao na poziciji vanjskog linebackera, uhićen je i optužen za ubojstvo prvog stupnja i prikrivanje dokaza. U vrijeme zločina bio je na uvjetnoj kazni zbog ranije presude za teški napad smrtonosnim oružjem na Floridi, a u Tennessee se preselio bez odobrenja svog nadzornika za uvjetnu kaznu. Njegov odvjetnički tim tražio je odobrenje jamčevine, no okružna tužiteljica Coty Wamp uspješno je argumentirala da Lee predstavlja značajan rizik i da ne bi trebao biti pušten. Istaknula je ironičnu činjenicu da bi, da je Lee dovršio sudski naložen tečaj kontrole bijesa, njegova uvjetna kazna istekla samo tri dana nakon smrti njegove djevojke. Sutkinja Kaznenog suda okruga Hamilton, Tori Smith, odbila je jamčevinu i presudila da Lee ostaje u pritvoru do sljedećeg sudskog ročišta zakazanog za 9. ožujka.