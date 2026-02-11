Čilić je srušio Ivaniševića i njegov rekord, ali tko je bolji? Brojke otkrivaju nevjerojatne stvari

Pobjedom u prvom kolu ATP turnira u Dallasu Marin Čilić ostvario je 600. pobjedu i tako za jednu pobjedu nadmašio rekord Gorana Ivaniševića. Usporedba statističkih podataka nudi fascinantan uvid u njihove karijere.

Goran Ivanišević dosegao je višu poziciju na ATP ljestvici, popevši se do drugog mjesta u srpnju 1994. godine. S druge strane, Marin Čilić svoj je vrhunac doživio u siječnju 2018., nakon finala Australian Opena, kada je postao treći tenisač svijeta. Po ukupnom broju osvojenih ATP turnira Ivanišević je za dlaku ispred s 22 naslova, a Čilić je osvojio 21, uključujući i prestižni Masters 1000 turnir u Cincinnatiju 2016. godine. Ivanišević je svoj posljednji naslov osvojio 2001. godine, s 30 godina, dok je Čilićev posljednji naslov iz 2017., kada je imao 29 godina.

Što se tiče Grand Slam turnira, obojica imaju po jedan naslov. Ivanišević je osvojio Wimbledon, a Čilić US Open. Ivanišević je, međutim, ukupno igrao četiri finala Grand Slam turnira — sva četiri u Wimbledonu – dok je Čilić igrao dva finala, na US Openu i u Wimbledonu.

Kada je riječ o nastupima za nacionalnu reprezentaciju, obojica su ostavila neizbrisiv trag. Goranove dvije bronce u Barceloni 1992. bile su prve olimpijske medalje za samostalnu Hrvatsku. Bio je i član reprezentacije koja je 2005. osvojila Davis Cup, iako nije nastupio u finalu. Marin je pak otišao korak dalje. U Tokiju 2021. godine osvojio je srebrnu medalju u paru s Ivanom Dodigom, a vrhunac njegove reprezentativne karijere dogodio se 2018. godine. Tada je kao nesporni vođa predvodio Hrvatsku do drugog naslova u Davis Cupu, osvojivši ključne bodove u finalu protiv Francuske u Lilleu. Njegova pobjeda protiv Lucasa Pouillea za konačnih 3:1 ostaje jedan od najupečatljivijih trenutaka hrvatskog momčadskog sporta.