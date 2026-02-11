Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DVIJE LEGENDE

Čilić je srušio Ivaniševića i njegov rekord, ali tko je bolji? Brojke otkrivaju nevjerojatne stvari

Zagreb: Izvla?enje parova za ATP turnir PBZ Zagreb Indoors 2015.
Zarko Basic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
11.02.2026.
u 22:25

Po ukupnom broju osvojenih ATP turnira Ivanišević je za dlaku ispred s 22 naslova, a Čilić je osvojio 21, uključujući i prestižni Masters 1000

Pobjedom u prvom kolu ATP turnira u Dallasu Marin Čilić ostvario je 600. pobjedu i tako za jednu pobjedu nadmašio rekord Gorana Ivaniševića. Usporedba statističkih podataka nudi fascinantan uvid u njihove karijere.

Goran Ivanišević dosegao je višu poziciju na ATP ljestvici, popevši se do drugog mjesta u srpnju 1994. godine. S druge strane, Marin Čilić svoj je vrhunac doživio u siječnju 2018., nakon finala Australian Opena, kada je postao treći tenisač svijeta. Po ukupnom broju osvojenih ATP turnira Ivanišević je za dlaku ispred s 22 naslova, a Čilić je osvojio 21, uključujući i prestižni Masters 1000 turnir u Cincinnatiju 2016. godine. Ivanišević je svoj posljednji naslov osvojio 2001. godine, s 30 godina, dok je Čilićev posljednji naslov iz 2017., kada je imao 29 godina.

Što se tiče Grand Slam turnira, obojica imaju po jedan naslov. Ivanišević je osvojio Wimbledon, a Čilić US Open. Ivanišević je, međutim, ukupno igrao četiri finala Grand Slam turnira — sva četiri u Wimbledonu – dok je Čilić igrao dva finala, na US Openu i u Wimbledonu.

Kada je riječ o nastupima za nacionalnu reprezentaciju, obojica su ostavila neizbrisiv trag. Goranove dvije bronce u Barceloni 1992. bile su prve olimpijske medalje za samostalnu Hrvatsku. Bio je i član reprezentacije koja je 2005. osvojila Davis Cup, iako nije nastupio u finalu. Marin je pak otišao korak dalje. U Tokiju 2021. godine osvojio je srebrnu medalju u paru s Ivanom Dodigom, a vrhunac njegove reprezentativne karijere dogodio se 2018. godine. Tada je kao nesporni vođa predvodio Hrvatsku do drugog naslova u Davis Cupu, osvojivši ključne bodove u finalu protiv Francuske u Lilleu. Njegova pobjeda protiv Lucasa Pouillea za konačnih 3:1 ostaje jedan od najupečatljivijih trenutaka hrvatskog momčadskog sporta.
Ključne riječi
tenis Goran Ivanišević Marin Čilić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!