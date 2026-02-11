Gradonačelnik Banje Luke nakon kazne na hrvatskoj granici poslao oštar dopis: 'Kakvu nam poruku šaljete?'

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, nakon jučerašnje drame na granici i kazne od 700 eura, danas je objavio da se službeno obratio hrvatskim institucijama zbog, kako tvrdi, učestalih kontrola na granici. Uputio je službeni dopis Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Banjoj Luci zbog, kako navodi, ponovljenih zadržavanja i detaljnih pregleda na graničnom prijelazu Gradiška.

Istaknuo je da je Veleposlanstvo predao dopis u kojem traži jasno obrazloženje zbog čega se, unatoč uredno plaćenoj kazni, prilikom svakog prelaska granice provode detaljni pregledi njega i njegovih suradnika. „Očekujem poštivanje zakona, dostojanstva i jednak tretman za sve građane, upravo onako kako se i mi odnosimo prema svima, bez iznimke“, poručio je Stanivuković.

U pismu upućenom generalnom veleposlaniku Zoranu Piličiću naveo je da je 7. i 10. veljače 2026. godine na graničnom prijelazu Gradiška bio podvrgnut, kako tvrdi, nerazmjernim kontrolama, uključujući osobni pregled, pregled vozila i prtljage. Naglašava da su poduzete mjere, prema njegovim riječima, provedene bez jasnog obrazloženja pravne osnove te da su prelazile okvire uobičajene i proporcionalne granične kontrole. Dodao je da je prilikom ulaska u Hrvatsku 7. veljače kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 700 eura, koju je, kako navodi, uredno podmirio, poštujući propise Republike Hrvatske.

Međutim, tvrdi da su se detaljne kontrole nastavile i prilikom sljedećeg prelaska granice 10. veljače, zbog čega izražava sumnju u selektivan pristup ili diskriminaciju. Stanivuković je u pismu naveo i da je tijekom obraćanja na Svetosavskoj akademiji u Gračacu u siječnju 2026. godine govorio o povijesnim stradanjima i složenim društvenim okolnostima „isključivo s aspekta ljudske tragedije i potrebe da se iz prošlosti izvuku pouke koje vode miru, stabilnosti i međusobnom uvažavanju“.

„Poštujem zakone Republike Hrvatske i nemam nikakve namjere koje bi bile suprotne pravnom poretku ili sigurnosti države. Vjerujem da ni vama nije namjera poslati poruku da nismo dobrodošli na teritoriju Republike Hrvatske“, naveo je, među ostalim.

Podsjetimo, jučer je gradonačelnik Banje Luke zadržan na granici s Hrvatskom, nakon čega se oglasio na svom Facebook profilu. Naveo je da je morao platiti kaznu od 700 eura zbog govora koji je održao u Lici i Dalmaciji, istaknuvši da je kaznu platio jer poštuje zakone druge države. Također je ustvrdio da ga, nakon tog govora, hrvatska granična policija prilikom svakog ulaska i izlaska iz zemlje zaustavlja i detaljno pregledava te da su, kako tvrdi, identificirani i njegovi suradnici koji su s njim boravili u tim krajevima.

„I ne samo prema meni, nego su identificirali sve moje prijatelje i suradnike koji su u posljednjih godinu dana bili sa mnom u tim krajevima. Razumijemo ako se to dogodi jednom ili dvaput, ali svaki put, i pri ulasku i pri izlasku, to je vidljivo i jasno. Postavlja se pitanje kakva je to poruka“, rekao je Stanivuković. Podsjećamo i da je tijekom govora u Gračacu, održanog u okviru Svetosavske akademije, govorio o Republici Srpskoj Krajini, paradržavi koja je na teritoriju Hrvatske postojala tijekom rata od 1991. do 1995. godine, što je izazvalo oštre reakcije dijela hrvatske javnosti.