Izabran novi ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Zvonimir Ante Korda novi je ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Vlada mu je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva zdravstva, dala povjerenje za sljedeće mandatno razdoblje, doznaje Jutarnji list. Krajem studenoga razriješen je dugogodišnji ravnatelj Lucian Vukelić. Do izbora novog ravnatelja Zavodom je upravljao vršitelj dužnosti Hrvoje Šušković.

Na natječaj za ravnatelja stiglo je šest prijava, a četiri su kandidata zadovoljila sve formalne uvjete. Osim Korde i Šuškovića, javile su se obiteljska liječnica Josipa Rodić te Ivana Horvat. No, Korda se od početka neslužbeno spominjao kao glavni favorit. Bio je zaposlen u KBC-u Zagreb pa desetak godina proveo u privatnoj Klinici Magdalena. Potom se vratio na Rebro gdje vodi Odjel za kirurgiju stečenih srčanih bolesti.