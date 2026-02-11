Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VLADA MU DALA POVJERENJE

Izabran novi ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
11.02.2026.
u 12:03

Na natječaj za ravnatelja stiglo je šest prijava, a četiri su kandidata zadovoljila sve formalne uvjete

Zvonimir Ante Korda novi je ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Vlada mu je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva zdravstva, dala povjerenje za sljedeće mandatno razdoblje, doznaje Jutarnji list. Krajem studenoga razriješen je dugogodišnji ravnatelj Lucian Vukelić. Do izbora novog ravnatelja Zavodom je upravljao vršitelj dužnosti Hrvoje Šušković.

Na natječaj za ravnatelja stiglo je šest prijava, a četiri su kandidata zadovoljila sve formalne uvjete. Osim Korde i Šuškovića, javile su se obiteljska liječnica Josipa Rodić te Ivana Horvat. No, Korda se od početka neslužbeno spominjao kao glavni favorit. Bio je zaposlen u KBC-u Zagreb pa desetak godina proveo u privatnoj Klinici Magdalena. Potom se vratio na Rebro gdje vodi Odjel za kirurgiju stečenih srčanih bolesti.
Ključne riječi
HZZO Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Zvonimir Ante Korda

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!