Preminuo je nogometaš čiju je životnu borbu pratilo mnoštvo ljudi. Ključnu utakmicu nije dobio...

U dobi od samo 28 godina, nakon iscrpljujuće bitke s teškom bolesti, preminuo je španjolski nogometaš Xisco Quesada. Vijest o njegovoj smrti 11. veljače potvrdila je njegova obitelj, navodeći da je posljednje dane proveo na Klinici Universidad de Navarra u Pamploni. Quesada je bio poznato lice lokalnog nogometa na svojoj rodnoj Mallorci, gdje je nosio i kapetansku traku kluba CD San Pedro, no njegova životna priča nadrasla je sportske terene i postala simbolom nade i otpornosti.

Njegov se život iz korijena promijenio 5. lipnja 2025. godine, kada su mu liječnici dijagnosticirali agresivni, neoperabilni rak gušterače s metastazama na jetri, dajući mu prognozu od samo nekoliko mjeseci života. No, umjesto da klone duhom, Xisco je donio odluku koja je zadivila javnost. Samo 48 sati nakon što je saznao strašnu istinu, zaprosio je svoju dugogodišnju partnericu Noeliju Garcés. Vjenčali su se već sljedeći dan, odlučni da svaki preostali trenutak provedu zajedno, slaveći ljubav usprkos tragediji koja ih je zadesila.

El RCD Mallorca lamenta profundamente el fallecimiento de Xisco Quesada.



Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos en estos momentos tan difíciles.



Descanse en paz. 🖤 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) February 11, 2026

Svoju borbu odlučio je podijeliti s javnošću putem društvenih mreža. Na Instagramu i TikToku pratila ga je vojska od preko dvjesto tisuća ljudi, kojima je svakodnevno slao poruke o važnosti "svjesnog življenja" i snazi duha. Postao je inspiracija mnogima koji se suočavaju sa sličnim izazovima, pretvarajući svoju osobnu bitku u platformu za podizanje svijesti o opakoj bolesti koja pogađa sve više mladih ljudi.

Kako bi si priuštio skupe privatne tretmane i lijekove koje nije pokrivalo javno zdravstvo, pokrenuo je humanitarnu kampanju. Odaziv je bio nevjerojatan; prikupljeno je oko 900.000 eura, uz ogromnu podršku nogometnog svijeta i šire javnosti. Xisco je tada poručio kako će prikupljeni novac, osim za njegovo liječenje, biti usmjeren na istraživanje raka i na njegovu obitelj. Iza sebe je ostavio suprugu Noeliju i dvojicu malenih sinova, Xaviera i Matea. Njegova smrt izazvala je val tuge na Balearskim otocima, a sućut su izrazili i veliki klubovi poput RCD Mallorce i Atlética Balearesa, hvaleći njegovu hrabrost. "Otišao je okružen ljubavlju", poručila je njegova obitelj u emotivnoj objavi koja sažima život mladića koji je do posljednjeg daha inspirirao druge.