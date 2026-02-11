Severina odgovorila na Grdovićev komentar zbog Thompsona, evo što mu je poručila

Domaća estrada ovih dana svjedoči neočekivanoj razmjeni na društvenim mrežama između Severine i Mladena Grdovića koja je dobila novina nastavak nakon što je pjevačica odgovorila kolegi "Svi znamo da si loš momak". Popularna Seve je ovu rečenicu, koja je izravna parafraza Grdovićeve poruke njoj da je "dobra cura", podijelila na svom Instagram Storyju. Uz to je priložila i objavu popularne stranice "Seksizam naš svagdašnji", koja je Grdovićev istup prozvala "vodičem kroz žensku poslušnost". Time je pjevačica jasno dala do znanja da njegov savjet ne smatra dobronamjernim, već neprimjerenim.

Podsjetimo, sve je započelo nakon Severininog koncerta u Samoboru, kada se pjevačica na društvenim mrežama osvrnula na atmosferu zajedništva, ističući kako su njezini nastupi mjesto "pravog domoljublja, zajedništva i iskrenosti, a ne podjela i laži". U objavi je naglasila kako o Gospi pjeva iz ljubavi, a ne iz "biznis plana", te da se vjera ne koristi za profit, već za osnaživanje slabijih. Mnogi su njezine riječi protumačili kao neizravnu kritiku upućenu Marku Perkoviću Thompsonu, iako ga pjevačica nigdje nije izravno spomenula u svojoj objavi.

Na njezine riječi osjetio se prozvanim Mladen Grdović, koji je uz zajedničku fotografiju s Thompsonom uputio Severini javnu poruku. "Nemoj SEVE. Svi znamo da si dobra Cura. Ovo nemoj sebi dozvoljavati, jer nas bacaš sve u Vatru", napisao je Grdović, pozivajući je da "pusti kolege koje Narod voli" te ju je upozorio da je ne zamrzi narod. Njegov istup, u kojem se postavio kao stariji kolega koji dijeli savjete, izazvao je lavinu reakcija.

Grdovićev komentar ubrzo je postao predmetom analize stranice "Seksizam naš svagdašnji", gdje je njegov stil opisan kao pokušaj "reguliranja žena". Upravo je tu objavu Severina iskoristila za svoj odgovor, čime je ovaj estradni sukob dobio i dimenziju rasprave o položaju žena u javnom prostoru. Cijeli je slučaj podijelio publiku, dok jedni brane Grdovića kao "ljudinu" koja štiti kolege, drugi su stali na stranu pjevačice, smatrajući da je njegov istup bio potpuno neprimjeren.