FOTO Gomila poznatih! Evo tko je sve došao podržati Ninu Badrić koja je nakon 15 godina izdala album
U intimnoj i opuštenoj atmosferi hotela Admiral u Jurišićevoj održano je predstavljanje albuma glazbene dive Nine Badrić. Album 'Moji ljudi' prvi je studijski album glazbenice nakon 15 godina, a kako je sama rekla to je njen najmanje autorski album do sada.
Na albumu koji ima 15 pjesama s njom su između ostalih, surađivali Miroslav Rus, Ante Pecotić i Fayo dok pjevačica dodaje da je i dalje autorski prisutna. Na promociji je najavljeno i da će 17. svibnja biti koncertna promocija novog albuma u Lisinskom, na što se Nina našalila da će tamo pjevati sada već peti put.
- Ja bih se htjela svim zahvaliti što ste došli, što ste izdvojili svoje vrijeme, znam da to danas nije lako u ovom užurbanom tempu, hvala vam još jednom svima. zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo raditi s ovim ljudima, pokušala sam naći nove - mlade bolje svježe, međutim vratila sam se na one najmlađe kao što su Miro Buljan, Ante Pecotić, Fayo koji potpisuje jednu pjesmu pod nazivom 'Zašto te još volim', Miroslav Rus koji je tu sa svojom pjesmom 'Ja nisam žena koja plače', bit će da me dobro zna i naravno Ivana Husar koja je uz mene od samog početka - kazala je Nina i nastavila:
- Hvala vam, kada vas sve tu vidim i Sandi i Boytronic... svi su tu od mojih početaka i ove mlade snage koje nisu više tako mlade snage, to su već nove legende: Kedžo, ToMa, Franka, Zsa Zsa, dakle svi mladi na čijim leđima će ostati ova scena. Hvala Vam puno što ste došli i evo mogla bih se rasplakati, ali to su već moje godine...
Ninu su inače došli podržati brojni poznati, pa su na predstavljanju bili njezini prijatelji, suradnici i kolege, a neki od njih su Vanna, Ivan Husar, Miroslav Rus, Zsa Zsa, Franka Batelić, Damir Kedžo, Tarik i Lejla Filipović, Ivana Husar, Borna Kotromanić, Lidija Bačić, Fayo, Sandi Cenov...