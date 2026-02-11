Naši Portali
PREMIER LIGA

City sve riješio u prvom poluvremenu, bez Hrvata nastavio lov za Arsenalom

Premier League - Manchester City v Fulham
Phil Noble/REUTERS
11.02.2026.
u 22:46

Nogometaši Manchester Cityja lako su na domaćem terenu svladali Fulham 3-0 u ogledu 26. kola engleske Premier lige čime su nastavili lov na Arsenal, vodeći sastav na ljestvici. Manchester City opet ima tri boda manje od Arsenala koji će u četvrtak gostovati kod Brentforda

Manchester City je protiv Fulhama put prema tri boda prokrčio u prvom poluvremenu kada je postigao tri pogotka. Nezaustavljiv je za Fulham bio Semenyo koji je u 24. minuti bio strijelac za 1-0, dok je šest minuta kasnije sjajno asistirao O'Reillyju koji je lijepo potkopao loptu, prebacio suparničkog vratara i zabio za 2-0. U 39. minuti je bilo 3-0 nakon gola Haalanda.

U nastavku je momčad Josepa Guardiole potpuno smirila utakmicu i rutinski je privela kraju bez novih pogodaka. Zbog ozljeda za Manchester City nisu igrali hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol.

Pretposljednji Burnley izveo je nevjerojatan preokret te je s 3-2 slavio kod Crystal Palacea u utakmici gdje je svih pet golova postignuto u prvom dijelu.

Nakon nešto više od pola sata igre Crystal Palace je stekao lijepu prednost od dva pogotka i oba je postigao Larsen, u 17. i 33. minuti. No, pravi šou se dogodio u završnici prvog dijela kada su gosti kontrirali s čak tri gola. Mejbri je smanjio u 40., potom je Anthony u 44. minuti izjednačio na 2-2, dok je potpuni šok uslijedio u nadoknadi kada je Lerma pogodio vlastitu mrežu za 3-2 Burnleyja. Kroz cijelo drugo poluvrijeme domaći sastav je stiskao suparnika i napadao, ali unatoč tome nije dohvatio niti jedan bod. Hrvatski nogometaš Borna Sosa nije ovom prilikom zaigrao za Crystal Palace.

Tek u 87. minuti Aston Villa je osigurala tri domaća boda protiv Brightona. Pobijedila je 1-0 golom Mingsa čime je i dalje tri boda iza drugoplasiranog Manchester Cityja.

Bez pogodaka je završila utakmica Nottingham Foresta i Wolverhamptona. Posljednja utakmica kola igra se u četvrtak, a sastaju se Brentford - Arsenal.
Ključne riječi
Manchester City Arsenal Premier league

