Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
NAKON DUGOTRAJNE IZOLACIJE

Legendarna Steffi Graf ima novi posao, evo što će raditi i tko ju je angažirao

Paris: Bivša tenisa?ica, Steffi Graf, posjetila je turnir Roland Garros
njo
Autor
Patrik Mršnik
11.02.2026.
u 22:07

Njemačka teniska legenda Steffi Graf novo je lice Lidlove sportske marke Crivit. Nakon godina povučenog života u Las Vegasu, jedna od najvećih tenisačica svih vremena vraća se u središte pozornosti međunarodnom reklamnom kampanjom

Nakon višegodišnje medijske izolacije, njemačka teniska legenda Steffi Graf (56) vraća se u središte pozornosti, barem ispred kamera. Postala je novo zaštitno lice Lidlove sportske marke Crivit, čime se pridružuje nizu poznatih osoba koje su surađivale s ovim trgovačkim lancem. Ovaj poslovni angažman predstavlja njezin veliki povratak u javni život nakon što je godinama uspješno izbjegavala svjetla reflektora, posvetivši se mirnom obiteljskom životu.

Otkako je završila svoju veličanstvenu karijeru, Graf s obitelji živi prilično povučeno u Las Vegasu, daleko od očiju znatiželjne javnosti. Stoga je vijest o njezinoj novoj ulozi iznenadila mnoge obožavatelje koji su navikli na njezinu diskreciju. Odluka da postane lice međunarodne reklamne kampanje označava značajan zaokret u njezinom pristupu javnim nastupima, a mnogi se pitaju je li ovo samo početak njezinog ponovnog aktiviranja na javnoj sceni.

Međunarodna kampanja započinje 12. veljače i provodit će se u više od 30 zemalja. Kampanja će se odvijati pod sloganom "Find your move", s ciljem poticanja ljudi na više kretanja i aktivnosti u svakodnevnom životu. Svojim angažmanom, Steffi Graf se pridružila impresivnom popisu slavnih osoba koje su surađivale s Lidlom, uključujući Arnolda Schwarzeneggera za marku Parkside te manekenku Heidi Klum.

Steffi Graf je istinska ikona koja je ispisala povijest tenisa. Tijekom karijere osvojila je 22 Grand Slam naslova, provela je nevjerojatnih 377 tjedana na prvom mjestu svjetske ljestvice i jedina je tenisačica u povijesti, u muškoj i ženskoj konkurenciji, koja je osvojila Golden Slam, odnosno sve četiri Grand Slam titule i zlatnu olimpijsku medalju u istoj kalendarskoj godini. Njezin prelazak u svijet marketinga za jedan trgovački lanac novi je, neočekivani korak u životu jedne od najvećih sportašica svih vremena.
