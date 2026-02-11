FOTO Ovakvog Marka Livaju rijetko viđamo! Snimljen je u izlasku bez supruge, a evo tko mu je pravio društvo

Kapetan Hajduka Marko Livaja bio je jedna od glavnih zvijezda svečane pretpremijere operete "Kraljica lopte" u splitskom HNK. Napadač Bilih na svečanom događaju pojavio u elegantnom izdanju, ali ovoga puta bez pratnje supruge Iris Livaje. Par se često zajedno pojavljuje na javnim događanjima, pa je njezin izostanak bio primjetan, no kapetan nije bio sam. Cijelu večer proveo je u ugodnom razgovoru sa svojim dugogodišnjim suigračem i prijateljem Dariom Melnjakom, s kojim je iz prvih redova pratio jedinstveno glazbeno-scensko djelo. Sve fotografije Livaje iz splitskog HNK možete pogledati u naslovnoj galeriji.

Riječ je o povijesnom kulturnom događaju za Split, jer je Hajduk jedini nogometni klub koji se može pohvaliti vlastitom operetom. "Kraljica lopte" praizvedena je davne 1926. godine u povodu 15. obljetnice kluba, a njezina radnja, koja spaja nogometne strasti, ljubavnu priču i tipični splitski humor, i danas oduševljava publiku. Obnovljena izvedba nastala je u suradnji HNK Split i Hajduka, a dolazak prve momčadi dao je cijeloj večeri posebnu težinu i snažnu simboliku.

10.02.2026., Split - U splitskom HNK odrzana je pretpremijera Tijardiceve operete Kraljica lopte. Pretpremijeru su posjetili prvotimci Hajduka te zupan Blazenko Boban i gradonacelnik Tomislav Suta. Darko Franic, Marko Livaja i Dario Melnjak Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin

Osim Livaje i Melnjaka, podršku ovom projektu svojim su dolaskom iskazali i brojni drugi prvotimci, među kojima su bili Filip Krovinović, Niko Kristian Sigur, Ismael Diallo, Luka Hodak i drugi. Snažna institucionalna podrška također nije izostala, pa su se u publici našli i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik Tomislav Šuta te predsjednik Uprave Hajduka Ivan Bilić s članicom Uprave Marinkom Akrap.

Livajin opušteni izlazak u kazalište dolazi samo nekoliko dana nakon prvenstvene utakmice na kojoj je iskazao nezadovoljstvo zbog zamjene, pa je ova mirnija večer posvećena kulturi došla kao dobrodošao predah od sportskih tenzija. Kapetan je pokazao da, osim na terenu, zna dominirati i na kulturnoj sceni grada, potvrđujući svoj status ikone modernog Splita.