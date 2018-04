PPD Zagreb doveo pojačanja i složio ozbiljnu momčad!

Nakon tanke sezone u Ligi prvaka rukometni klub PPD Zagreb složio je ozbiljnu momčad za sljedeću sezonu. U klubu više neće u većini biti stariji, već mlađi igrači. Igor Vori i braća Valčić prestaju igrati. Vori je već zaposlen u HRS-u na mjestu direktora reprezentacije, Tonči će biti pomoćni trener sljedeće sezone, a brat Josip postaje sportski direktor kluba. Među “plinarima” neće ostati Dobrivoje Marković i David Miklavčič kojima istječe ugovor.

Doživotni ugovor kapetanu

– Sljedeće sezone igrat ćemo brže i atraktivnije. To nam garantiraju pojačanja – rekao je Božidar Jović, glavni menadžer kluba.

Prvo je pojačanje ostanak kapetana Zlatka Horvata. On je potpisao novi ugovor i sada je potpuno jasno da će kraj karijere Zlatko dočekati u klubu u kojem je počeo. On je hrvatski Francesco Totti. U klubu je već 16 godina, a odigrat će još najmanje dvije sezone. Ipak, Tottija će biti teško dostići jer je ovaj sjajni talijanski napadač igrao za nogometaše Rome punih 25 godina. Oprostio se u 41. godini, a to su godine u kojima se ozbiljan rukomet ipak ne igra.

– Nakon završetka karijere Zlatko će ostati u klubu, bit će zaposlen kao trener – naglasio je Vedran Šupuković, direktor kluba.

Jučer su se predstavila i neka pojačanja za sljedeću sezonu. Trogodišnje ugovore potpisali su Senjamin Burić, kružni napadač, reprezentativac Bosne i Hercegovine, potom Gregor Potočnik, reprezentativac Slovenije koji igra na mjestu lijevog vanjskog pucača.

– U Zagreb sam došao malo i zbog privatnih razloga. Trenutačno sam na rehabilitaciji zbog ozlijede koljena, ali bit ću spreman za početak sezone. Zagreb će mi nakon Izviđača, Gorenja i Nantesa biti tek četvrti klub u karijeri – istaknuo je Burić.

Privatni je razlog što mu je supruga Sonja Bašić, bivša hrvatska rukometna reprezentativka. Ona se vratila u Zagreb jer očekuju prinovu pa je onda bilo logično i da Senjamin bude uz nju.

– U Gorenju sam igrao s bratom Benjaminom. Postoji velika mogućnost da sljedeće sezone prvi put igram protiv brata koji je vratar i koji će sljedeće sezone igrati u njemačkom Flensburgu – istaknuo je Senjamin Burić.

Kako ne bi manjkalo Slovenaca, Miklavčiča će zamijeniti Potočnik. Bit će prvi Slovenac nakon Iztoka Puca koji će u PPD Zagrebu igrati na mjestu lijevog vanjskog pucača.

– Ugovore smo potpisali s dva sjajna dvadesetogodišnjaka. Riječ je o Davidu Mandiću, koji ove sezone igra lijevo krilo u Izviđaču, te Filipu Vistoropu, srednjem vanjskom koji trenutačno igra u Zrinjskom. Obojica su hrvatski reprezentativci u mlađim dobnim skupinama – istaknuo je Božidar Jović.

Možda dođe i Slišković

– Radimo na tome da u klub dovedemo Halila Jaganjca, jednog od najboljih svjetskih igrača u tom godištu (1998. godište, op. a.). S njim smo obavili razgovor i on nema ništa protiv, no problem je što ima važeći ugovor s Metalurgom. Nadam se da će se klubovi uspjeti dogovoriti i da će nam se Halil uskoro priključiti – istaknuo je Božidar Jović.

Domagoj Pavlović ima ugovor još jednu sezonu, no teško da će ostati u klubu jer ponude pljušte sa svih strana. Trenutačno su tri kluba jako zainteresirana za srednjaka PPD Zagreba – njemački Melsungen i Füchse te skopski Vardar.

– Ako se uspijemo dogovoriti o odšteti s potencijalnim novim klubom Domagoja Pavlovića, nema problema. Pustit ćemo ga. U tom ćemo slučaju u klub vratiti jednog našeg povremenog reprezentativca – istaknuo je Jović.

Nije spominjao ime, no zna se da je riječ o Lovri Jotiću, trenutačno igraču danskog Aalborga. Šuška se da bi mogao doći i Ivan Slišković. E to bi onda bila stvarno dobra momčad “plinara”...