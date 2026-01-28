Hrvatski kapetan na rubu suza nakon još jedne nevjerojatne pobjede: 'Kao da smo se vratili u Arenu'

Hrvatska rukometna reprezentacija plasirala se u polufinale Europskog prvenstva i osvojila prvo mjesto u skupini II drugog kruga. U posljednjem kolu drugog dijela turnira, naši rukometaši svladali su Mađarsku s 27:25 te sada čeka protivnika u polufinalu.

Najbolji pojedinac Hrvatske bio je vratar Dominik Kuzmanović koji je zaustavio devet udaraca, ali nekoliko zicera. Napad Hrvatske predvodili su Lučin, Šoštarić, Klarica i Mandić svi s po četiri pogotka. Najbolji kod Mađara bili su Bence Imre sa sedam i Zoran Ilić s pet golova.

Svoje dojmove nakon još jedne infarktne utakmice podijelio je kapetan reprezentacije Ivan Martinović.

- Stvarno sam preponosan kako smo se borili od prve do zadnje minute. Posebno zahvaljujem navijačima koji su nas bodrili cijelu utakmicu, na trenutak sam mislio da smo se vratili u Arenu Zagreb. Svaka čast ekipi, nemam više riječi ni suza., rasplakao sam se tamo iza klupe.

Ponovno smo u polufinalu velikog natjecanja.

- Ja stvarno ovo ne mogu vjerovati. Bili smo zadnji u drugom krugu, rekli smo idemo to okrenuti i jesmo i ponovno protiv Mađarske kao i prošle godine u četvrtfinalu. Ja nemam više ništa za reći, prazan sam. Gledali smo samo sebe cijelo vrijeme. Govorili smo, to smo mi, išli smo na glavu koliko god da je bilo teško.

Protivnik u polufinalu mogu biti Danska i Njemačka, koga priželjkujete?

- Tko god da dođe u polufinalu, mi ćemo nastaviti ovako. Presretan sam. Ne znam koliko se možemo odmoriti, za pola dana nam slijedi putovanje...

Potom je pred kamere RTL-a stao i Marko Mamić.

- Iščupali smo pobjedu, ne znamo ni sami kako. Prazni smo, ali turnir ide dalje. Nećemo se zadovoljiti polufinalom. Prošle godine smo bili u finalu, pokušat ćemo i ove - započeo je.

- Moram pohvaliti trenera. Rekao nam je u svlačionici da igramo svoju igru, da smo ih pobijedili prošli put u zadnjih pet minuta i da moramo samo nastaviti do kraja. Nema veze ako izgubimo, išli smo se baciti na glavu. Pokazali smo da smo bolja momčad od Mađara. Teško se motivirati za svaku utakmicu da igramo sto posto, pogotovo kad su utakmice dan za danom. Teško je tako igrati. Prazni smo, želimo se napuniti i pripremiti za Herning - zaključio je.