Lokomotiva ne zna za poraz u Europi

Rukometašice Lokomotive ne znaju za poraz ove sezone. Odigrale su ukupno 17 utakmica i nijednom nisu poražene. Upisale su 16 pobjeda, od čega 12 u domaćem prvenstvu te četiri u Europskoj ligi. Jedini remi ostvarile su protiv Rapida iz Bukurešta (28:28), i to zahvaljujući čudesnom pogotku Tare Đelekovčan iz sedmerca u posljednjoj sekundi susreta.

U utakmici trećeg kola skupine Europske lige izabranice Silvija Ivandije slavile su u gostima kod norveškog Tertnesa rezultatom 29:26 te su nakon tri kola na prvom mjestu skupine s pet bodova, bodom više od drugoplasiranog Rapida.

Najučinkovitije kod Lokomotive bile su Stela Posavec s deset pogodaka, njezina sestra Paula s četiri, dok su Tabak, Zrilić i Đelekovčan postigle po tri pogotka. Najboljom igračicom utakmice proglašena je vratarka Tea Pijević, koja je upisala čak 15 obrana. U drugoj utakmici ove skupine Rapid je u Bukureštu bio bolji od njemačkog Oldenburga rezultatom 34:30.

Lokomotivine rukometašice sljedeću utakmicu igrat će 7. veljače, kada će ugostiti norvešku ekipu Tertnes. Prije toga ih očekuje veliki hrvatski derbi s Podravkom Vegetom u Koprivnici, 31. siječnja.

"Ovo su nestvarni rezultati — pet bodova iz tri utakmice u ovako jakoj skupini. Već u sljedećem kolu možemo osigurati prolaz u četvrtfinale ako pobijedimo Tertnes kod kuće, a Rapid u gostima Oldenburg. Ponovno smo imali sjajnu Pijević na vratima i nekoliko raspoloženih igračica u napadu. Malo sam se pribojavao umora jer stalno igramo u ritmu srijeda – subota. Ana Malec zbog alergije nije putovala s nama i jako nam je nedostajala u rotaciji", rekao je Silvijo Ivandija, trener Lokomotive.

Rukometašice Podravke Vegete doživjele su osmi uzastopni poraz u Ligi prvakinja. U subotnjoj utakmici odigranoj u dvorani Josip Samaržija Bepo bolje od Koprivničanki bile su igračice CSM Bukurešta, koje su slavile rezultatom 33:28 (14:8).

Najučinkovitije kod Podravke bile su Matea Pletikosić s osam te Tina Barišić sa šest pogodaka. Za dva tjedna, 8. veljače, Podravka će gostovati kod danskog Odensea, jedne od tri momčadi protiv kojih je u prva tri kola uspjela osvojiti bodove, odigravši 31:31 u Koprivnici. Hrvatske prvakinje su s pet bodova na šestom mjestu skupine B Lige prvakinja. Isti broj bodova ima i ljubljanski Krim, a zadnja je norveška Sola sa samo jednim bodom. (dm)