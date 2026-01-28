Sprema se invazija Hrvata! Čarteri su već spremni, a uđemo li u polufinale, stiže i nenadana pomoć!

Hrvatska rukometna reprezentacija na pravom je putu za plasman u polufinale Europskog prvenstva. Nakon pobjede protiv Slovenije (29:25) jasno je da je izabranicima Dagura Sigurdssona potrebna još i ona protiv Mađarske u susretu koji počinje u srijedu u 18 sati u Malmö Areni. Prema kalkulacijama, Hrvatskoj bi za plasman u polufinale i završnicu koje se igraju u danskom Herningu mogao biti dovoljan i samo bod protiv Mađara. U nekim izračunima, točnije uz pobjedu Slovenaca nad Islandom u utakmici koja počinje u 15.30 sati, Hrvatska bi prošla dalje i u slučaju poraza od Mađara...

Uglavnom, prolazak u nego izgledan, pa su se već počeli organizirati i čarter letovi za tu polufinalnu utakmicu u petak, koja bi se igrala u danskom Herningu.

- Dragi ljubitelji rukometa, program za polufinale i finale hrvatske rukometne reprezentacije je spreman! Ako hrvatska rukometna reprezentacija prođe u polufinale, primamo prijave za putovanje i praćenje utakmica uživo. Program uključuje charter zrakoplov, transfere i hotelski smještaj. Charter zrakoplov polijeće iz Zagreba u petak u 12:00 sati i vraća se odmah nakon finala.

Prijave i informacije na sport@uniline.hr

Put Herninga će vjerojatno više čartera, a rukometaši će imati podršku i najžešćih Dinamovih navijača, pošto dan ranije, odnosno u četvrtak, Dinamo u Herningu igra utakmicu europske lige protiv Midtjyllanda. Na Dinamovoj utakmici u Herningu bit će otprilike 100 hrvatskih navijača, dio njih na tribini namijenjenoj za navijače zagrebačke momčadi, a dio njih pokupovat će karte za ostale sektore.

A onda će dana kasnije rukometna reprezentacija imati nenadanu pomoć, jer dio tih navijača Dinama iskoristit će šansu koja se pružila i ostati na utakmici rukometaša. Naravno, uđemo li u polufinale, a sve vodi k tome da ćemo to uspjeti.