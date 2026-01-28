Naši Portali
Euforija je krenula

Sprema se invazija Hrvata! Čarteri su već spremni, a uđemo li u polufinale, stiže i nenadana pomoć!

Autor
Karlo Ledinski
28.01.2026.
u 10:05

U danskom Herningu, gradu koji će ugostiti završnicu rukometnog Eura, u četvrtak (21 sat) Dinamo igra utakmicu Europske lige protiv Midtjyllanda, pa će dio navijača plavih ostati na utakmici rukometnog polufinala dan kasnije

Hrvatska rukometna reprezentacija na pravom je putu za plasman u polufinale Europskog prvenstva. Nakon pobjede protiv Slovenije (29:25) jasno je da je izabranicima Dagura Sigurdssona potrebna još i ona protiv Mađarske u susretu koji počinje u srijedu u 18 sati u Malmö Areni. Prema kalkulacijama, Hrvatskoj bi za plasman u polufinale i završnicu koje se igraju u danskom Herningu mogao biti dovoljan i samo bod protiv Mađara. U nekim izračunima, točnije uz pobjedu Slovenaca nad Islandom u utakmici koja počinje u 15.30 sati, Hrvatska bi prošla dalje i u slučaju poraza od Mađara...

Uglavnom, prolazak u  nego izgledan, pa su se već počeli organizirati i čarter letovi za tu polufinalnu utakmicu u petak, koja bi se igrala u danskom Herningu.
- Dragi ljubitelji rukometa, program za polufinale i finale hrvatske rukometne reprezentacije je spreman! Ako hrvatska rukometna reprezentacija prođe u polufinale, primamo prijave za putovanje i praćenje utakmica uživo. Program uključuje charter zrakoplov, transfere i hotelski smještaj. Charter zrakoplov polijeće iz Zagreba u petak u 12:00 sati i vraća se odmah nakon finala.

Prijave i informacije na sport@uniline.hr

Put Herninga će vjerojatno više čartera, a rukometaši će imati podršku i najžešćih Dinamovih navijača, pošto dan ranije, odnosno u četvrtak, Dinamo u Herningu igra utakmicu europske lige protiv Midtjyllanda. Na Dinamovoj utakmici u Herningu bit će otprilike 100 hrvatskih navijača, dio njih na tribini namijenjenoj za navijače zagrebačke momčadi, a dio njih pokupovat će karte za ostale sektore.

A onda će dana kasnije rukometna reprezentacija imati nenadanu pomoć, jer dio tih navijača Dinama iskoristit će šansu koja se pružila i ostati na utakmici rukometaša. Naravno, uđemo li u polufinale, a sve vodi k tome da ćemo to uspjeti.
