Slovenija nam je dva puta nanijela teške ožiljke: Svaki navijač sjeća se poraza kao da su bili jučer

Suparništvo između Hrvatske i Slovenije jedno je od najdugovječnijih i najintenzivnijih u modernom rukometu. Statistika, na prvi pogled, otkriva jasnu dominaciju Hrvatske. U 15 dosadašnjih službenih susreta na velikim natjecanjima Hrvatska je slavila čak deset puta, dok su Slovenci upisali pet pobjeda. No ta brojka ne oslikava dubinu i težinu ožiljaka koje su nam slovenski rukometaši nanijeli u trenucima kada je to najviše boljelo. Svaki navijač koji pamti zlatne dane hrvatskog rukometa sjeća se tih poraza kao da su bili jučer. Slovenci su za Hrvatsku postali ona "crna mačka", momčad koja je, unatoč tome što na papiru često nije bila favorit, pronalazila način da uništi snove i ambicije moćnijih hrvatskih sastava.

Dva su poraza urezana u kolektivno pamćenje kao trajni podsjetnici na slovensku neugodnost. Prvi, i možda najbolniji, dogodio se u polufinalu Europskog prvenstva 2004. godine. Hrvatska je u Ljubljanu stigla kao aktualni svjetski prvak, moćna generacija Balića, Metličića i Lackovića bila je na vrhuncu snage i očekivala se šetnja do europskog zlata. No u krcatoj dvorani Tivoli, pred fanatičnom domaćom publikom, Slovenija je odigrala utakmicu života i slavila s 27:25.

Drugi ožiljak, jednako dubok, nastao je na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 2017. godine. U utakmici za brončanu medalju Hrvatska je imala sve u svojim rukama, vodila je s osam golova razlike i pobjeda se činila sigurnom. A onda je uslijedio jedan od najnevjerojatnijih preokreta u povijesti rukometa. Slovenija, pod vodstvom legendarnog Veselina Vujovića, vratila se iz ponora i u posljednjim sekundama slavila s 31:30, ostavivši hrvatske igrače u suzama i nevjerici na parketu pariške dvorane.

– Znamo što znači Hrvatska u svjetskom rukometu. Uvijek ste u borbi za polufinale na velikim natjecanjima. Nitko nije očekivao da će Slovenija doći ovako daleko s obzirom na velik broj izostanaka igrača. Iskreno, nismo razmišljali o polufinalu, ali sada kada već imamo priliku, zašto je ne iskoristiti. Nadam se da će danas pobijediti rukomet, a ne da će se vući neki repovi. Bit će to prava muška utakmica, a poslije susreta opet ćemo biti stari prijatelji – rekao je Uroš Zorman, izbornik Slovenije.