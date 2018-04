Červaru prekipjelo! Kaznio jednog od najboljih igrača, prvi put u povijesti reprezentacije

Stipe Mandalinić nije bio u sastavu hrvatske rukometne reprezentacije za drugu prijateljsku utakmicu sa Švedskom, ovaj put u Norkoppingu.

Ne, nije riječ o ozljedi nego o suspenziji, i to sam za tu utakmicu. I da ne bude zabune, Mandalinić nije potjeran iz reprezentacije. Daleko do toga. Uredno je putovao s momčadi od Eskilstune do Norkoppinga, bio je i na sastanku stručnog stožera i igrača uoči utakmice.

– Ne bih od toga radio neki veliki slučaj. Stipe se neprimjereno ponašao na klupi za vrijeme prve utakmice. Vjerojatno je bio nezadovoljan što ne igra, no ne odlučuje on kad će igrati i hoće li igrati. Reda mora biti i u dogovoru s ostalim članovima stručnog stožera donijeli smo odluku da mu kazna bude propuštanje ove druge utakmice. Ne, nije kazna na neko dulje vrijeme – istaknuo je Lino Červar, izbornik Hrvatske.

Ovo je prvi put u povijesti hrvatske rukometne reprezentacije da se igrača tako kazni za vrijeme igranja prijateljskih ili službenih utakmica. Možda se nešto slično moglo dogoditi i puno prije. Bili smo svjedoci svakakvog ponašanja igrača u proteklih 27 godina koliko je hrvatski rukomet na velikoj sceni. Svi se najčešće sjećaju gotovo fizičkog obračuna Velimira Kljaića, tada izbornika, i Božidara Jovića za vrijeme Svjetskog prvenstva u Egiptu 1999. godine, na utakmici između Hrvatske i Srbije.

A bilo je toga još. Ali, sudeći prema ovom primjeru, takvo ponašanje se više neće tolerirati. I to je svakako ispravan put našeg izbornika i stručnog stožera.

Poruka svim igračima

– Nadam se da će i ostali igrači shvatiti da se moraju primjereno ponašati kada nose hrvatski dres i da se sličan slučaj više neće ponoviti – istaknuo je Červar.

Odmah nakon prve utakmice članovi stručnog stožera razgovarali su s Mandalinićem.

– Ne ljuti se, ispričao se i žao mu je što je tako reagirao. Ništa, idemo dalje – zaključio je Červar.

Stipe Mandalinić sigurno je imao razloga da bude ljutit. Očekivao je da će dobiti barem desetak minuta u prijateljskoj utakmici, kad je već bio pozvan u reprezentaciju. No, također mora znati da je izbornikova zadnja i da takvom reakcijom sigurno neće ništa napraviti. Kao što i nije. Morao je biti strpljiv, nije smio reagirati tako burno. Ali, razumijemo i njega. Nekako cijelu svoju karijeru sjedi na klupi i ulazi kao nekakav džoker. I trenutačno u berlinskim “liscima” nije u prvoj postavi već se mora zadovoljiti mrvicama kod trenera Velimira Petkovića kojem se sigurno neće dopasti ta situacija s Mandalinićem u reprezentaciji. No, možda je bolje da se Stipi takvo što dogodilo u reprezentaciji, jer da mu se dogodilo u klubu suspenzija ne bi bila samo na jednu utakmicu nego na dulje vrijeme.

Stipe bez komentara

Stipe nije bio raspoložen za razgovor. Da nešto nije u redu vidjeli smo kada je izlazio iz hotelske sobe. Njegov cimer Domagoj Pavlović izišao je s ruksakom u kojem su bile stvari za utakmicu, a Stipe je izišao bez ičega. Njegov tužan pogled bio je dovoljan. Nismo ga htjeli ništa ni pitati jer odgovor ne bismo dobili. Uostalom, rekao je preko glasnogovornika da će nešto reći kad se malo ohladi. No, ako se ispričao onima kojima se trebao ispričati, nama je to dosta.

Jer, Stipe nam treba u budućnosti. Bez obzira na to što se u reprezentaciji pojavljuje od 2013. godine, još nije odigrao svoje najbolje utakmice za nacionalni dres.