Červar: Odgojne mjere ti uvijek donesu žar i borbenost

Rukometaši Hrvatske odigrali su dvije prijateljske utakmice u Švedskoj. Prvu su uvjerljivo izgubili (25:32) u Eskilstuni, a drugu zasluženo pobijedili u Norrköppingu (29:28).

Lino Červar, izbornik Hrvatske, sada ima puno jasniju sliku o nekim igračima, i onim starijima i o novima. A novih je u odnosu na Europsko prvenstvo bilo prilično puno – Josip Božić Pavletić, Ilija Brozović, Mate Šunjić, Marin Šego Krešimir Kozina, Halil Jaganjac i Domagoj Pavlović.

I upravo su se novaci istaknuli u onoj drugoj utakmici kada smo pobijedili europskog doprvaka na njihovu parketu.

Golmani – dobri

– Kada se sve zbroji i oduzme, više sam zadovoljan nego da nisam. Bez obzira na onu lošu izvedbu u prvoj utakmici. Drago mi je da su dečki sjajno reagirali nakon tog poraza. Jest, održali smo puno pojedinačnih razgovora s njima nakon poraza i upalilo je. Čak i potez kada smo suspendirali Mandalinića, bio je pun pogodak. Odgojne mjere dobro su djelovale kako na njega tako i na ostale – istaknuo je Lino Červar.

Imat će hrvatski izbornik o čemu i kome razmišljati uoči utakmica s Crnom Gorom u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje se u siječnju sljedeće godine igra u Njemačkoj i Danskoj. Neki novi klinci opasno prijete za mjesto u momčadi starim džombama.

– Istina. Neki su se igrači itekako nametnuli. Primjerice, Jakov Vranković. Igrači poput njega su pravo blago. Igra borbeno u obrani, u napadu ide okomito na vrata. Nakon svakog pogotka slavljen podižem moral sebi, ali i drugima. Uz njega po borbenosti je odmah bio i Krešimir Kozina. Halil Jaganjac također je nagovijestio da se na njega ozbiljno može računati. Njegova prednost je što igra dobro u oba smjera. Tu je i Domagoj Pavlović. Ugodno sam iznenađen kako je dečko odigrao obje utakmice. U ovoj drugoj preuzeo je ulogu lidera nakon što je Cindrić ostao na klupi zbog lakše ozlijede. Ima nešto i u Božiću, nevjerojatno kako je odigrao disciplinirano i precizno na desnom krilu – obrazložio je Lino Červar.

Sad se postavlja pitanje što bi bilo da su ovi igrači bili na Europskom prvenstvu?

– E to nećemo saznati. Ali neki od njih mogli su biti i dobro bi mi došli, kao Kozina ili Pavlović. Pa i Vranković – naglasio je Červar.

Isprobali ste novi tandem vratara?

– Šego je bio dobar u prvoj, a Šunjić u drugoj utakmici. Nisu bili nimalo loši – istaknuo je izbornik.

Duvnjak nam jako nedostaje

Naravno, nismo zaboravili ni starosjedioce. Luka Cindrić je u drugoj utakmici pokazao da je svjetska klasa, Manuel Štrlek nije upitan, kao ni Zlatko Horvat. No Luka Stepančić polako gubi svoju poziciju startera na desnom vanjskom, Marino Marić može i mora bolje. Marka Mamića boljela su leđa, ali se od njega u budućnosti očekuju puno veće stvari. Nažalost, Stipe Mandalinića nismo mogli ocijeniti jer prvu utakmicu nije igrao. Kao ni drugu...

– Želim da igramo u napadu brz, ubojit rukomet, a u obrani borbeno. Pogledao sam snimku naše druge utakmice. Baš je ta utakmica na tragu onoga što želim – rekao je Lino.

Za Crnu se Goru sigurno vraćaju Karačić i Musa, Stevanović, Pešić, vjerojatno i Duvnjak. Ako će biti spreman.

– Čuo sam se s Domagojem. Još ga boli to koljeno, no do lipnja ima još puno vremena da se potpuno oporavi. On nam jako treba i nedostaje – zaključio je Červar.

No da bi Domagoj potrajao još nekoliko sezona, morat će početi ozbiljno razmišljati da promijeni sredinu. U 30. godini načele su ga ozlijede, a sve je to posljedica strašno jakog ritma u Njemačkoj ligi.