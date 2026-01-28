Naši Portali
TAKO JE!

Hrvatska je u polufinalu! Evo kad ga igramo i tko su nam vjerojatni suparnici

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
28.01.2026.
u 19:53

Ako sve prođe po planovima, polufinale igramo u petak od 18:00 sati u Herningu protiv Nijemaca, a poslije nas bi igrali Danska i Island

Kakva je to bila drama... Ali uspjeli smo! Hrvatska je pobjedom protiv Mađarske osigurala prvo mjesto u skupini na Europskom prvenstvu koje se igra u švedskom Malmöu. A kad smo već kod Švedske, domaćini turnira neće u borbu za medalju. I njih smo izbacili, točnije izbacili su se sami onim porazom od Islanda. Islanđani su najprije dobili Slovence, a onda navijali za Dagura Sigurdssona i njegove igrače...

Dakle, Hrvatska je prva, Island je drugi, a iz one druge skupine koja se igra u Herningu znamo da dalje idu Danska i Njemačka. Nijemci su u još jednoj drami u Herningu dobili Francuze u međusobnom dvoboju i izbacili ih s turnira. Završilo je 38:34 za Nijemce, a Francuska je ostala četvrta u skupini jer je treći Portugal, koji je ranije danas dobio indisponirane Španjolce.

  Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!

Kako će završiti skupina u Herningu ovisi o zadnjem dvoboju kojeg u 20.30 igraju Danska i Norveška. Danci će biti prvi u skupini ako dobiju jer imaju pobjedu nad Njemačkom u međusobnom duelu, a u svakom drugom slučaju prvi će biti Nijemci. Trebamo još to ispratiti pa vidjeti konačno ime našeg suparnika, iako Danci ne bi trebali imati problema...

Ako sve prođe po planovima, polufinale igramo u petak od 18:00 sati u Herningu protiv Nijemaca, a poslije nas bi igrali Danska i Island. U duelu za peto mjesto, sad je i to poznato, u petak od 15 sati igrat će Švedska i Portugal. Utakmica za 3. mjesto je na rasporedu u nedjelju od 15.15 sati, a finale istoga dana od 18 sati. 

Evo i pogleda na obje ljestvice...

Tablice omogućuje Sofascore

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

Komentara 21

Pogledaj Sve
Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
20:35 28.01.2026.

Bravo dečki, sretno do kraja!

Avatar KALIMERO
KALIMERO
20:59 28.01.2026.

Bravo za dečke i Sigurdssona te svaka čast na borbenosti,ostvarenom prvom mjestu u skupini i osiguranom polufinalu! Sreća prati hrabre i zato u pobjedničkom duhu nastavite dalje.

Avatar jeremija1
jeremija1
21:05 28.01.2026.

Došla mi pouzdana dojava, da su dečki knap izglasali da im pjeva Mile Kekin

