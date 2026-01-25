Švicarski vratar bio je dopingiran, a sin je legende jugoslavenskog sporta, olimpijskog medaljaša

Tijekom dopinške kontrole 10. ožujka 2024. pronađena mu je minimalna količina metamfetamina (poznatog i kao crystal meth) u njegovom urinu.

Portner je tvrdio da nije namjerno koristio zabranjene supstance i da nije ciljano dopinški varao. Sve strane, uključujući Svjetsku antidopinšku agenciju (WADA), Njemačku nacionalnu antidopinšku agenciju (NADA) i Handball-Bundesligu (HBL), kasnije su se složile da nema dokaza o namjernom kršenju pravila, ali je ipak dogovorena suspenzija. Suspenzija je počela retroaktivno od 10. ožujka 2024. i trajala je 21 mjesec, do 10. prosinca 2025. godine. Taman je istekla tako da Portner može braniti na ovom europskom prvenstvu.

Portneru je bilo dopušteno vratiti se treninzima otprilike dva mjeseca prije kraja suspenzije (od 10. listopada 2025.), a sudjelovati u natjecanjima od 10. prosinca 2025. nadalje.

Zanimljivo, Portner je sin legende jugoslavenskog rukometa. Nikola Portner je švicarski rukometaš srpskog podrijetla. Rođen je 19. studenog 1993. godine, a sin je nekadašnjeg jugoslavenskog rukometaša Zlatka Portnera, koji je osvojio zlato s reprezentacijom Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu 1986. godine održanom u Švicarskoj. U Seulu 1988. je pak s Jugoslavijom osvojio brončanu medalju. Tijekom igračke karijere igrao je za Crvenku, Metaloplastiku, Barcelonu, Bern... Rukometnu karijeru je započeo u prvoligašu RK Crvenka, te nastavio u šabačkoj Metaloplastici, koja je tada bila jedna od vodećih jugoslavenskih klubova. Portner i Veselin Vujović tvorili su "čarobni dvojac" Metaloplastike. Nakon Šapca, otišao je u Barcelonu, s kojom je osvojio Ligu prvaka.

Iako je rođen u Lyonu, Zlatkov sin Nikola oduvijek brani boje švicarske reprezentacije, u čijim je klubovima počeo igrati kao dijete. Prije Magdeburga, svog sadašnjeg kluba, igrao je za za francuski Montpellier i Chambéry. Član Magdeburga je od 2022. godine.