Životna drama legendarnog zlatnog Hrvata: 'Odjednom mi se počelo mračiti, bio sam blizu smrti!'

Početkom 2024. godine izbornik hrvatske rukometne reprezentacije postao je Dagur Sigurdsson. Na izborničkoj je klupi naslijedio Gorana Perkovca, proslavljenog bivšeg hrvatskog reprezentativca koji je nakon otkaza na klupi hrvatske reprezentacije proživio pravu životnu dramu.

Tada je zlatni kapetan iz Atlante hitno hospitaliziran zbog puknuća aneurizme.

- Meni je to nasljedno. Meni to u obitelji imaju i mama i tetka, sestra, svi. Doktori su odradili odličan posao u Vinogradskoj bolnici. Sve je sad odlično, na moju veliku radost, radost moje obitelji - izjavio je svojedobno 63-godišnji Perkovac za Net.hr.

- Doktor Vladimir Kalousek je odradio izvanredan posao i ja sam ponovno fit. Radim sve živo, nemam nikakvih ograničenja. Bila je to operacija manjeg tipa. Ušlo mi se kroz preponu do krvne žile, zaštopane, stavila se mrežica kako bi krv nesmetano išla kroz žilu. Napravio mi se balončić na krvnoj žili i sam udar je bio jak. Od pet stupnjeva jakosti, ja sam imao četvrti. Bio sam blizu smrti, da se više ne vratim - rekao je Perkovac.

- Kad se to dogodilo, bio sam u stanu, sâm. Odjednom mi se počelo mračiti. Vidio sam da ću pasti i brzo sjeo dolje. Izgubio sam potom svijest. Brzo sam nazvao kćer kad sam kasnije došao k sebi. Došla je hitna, odvezla me u Vinogradsku, 20 dana sam bio u bolnici i na svu sreću sve je na kraju ispalo dobro - otkrio je.

Hrvatski zlatni olimpijac iz 1996. godine danas živi normalnim životom, zahvalan je liječnicima i obitelji na podršci, a prošle godine je preuzeo Irak.