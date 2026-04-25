MOTO GP

Marc Maquez unatoč padu pobijedio u sprintu na VN Španjolske

Motorcycle Racing: MotoGP Red Bull Grand Prix of the United States
Jerome Miron/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
25.04.2026.
u 16:43

Španjolski motociklist Marc Marquez (Ducati), neočekivano je došao do pobjede u kaotičnom sprintu na Velikoj nagradi Španjolske, iako je u teškim vremenskim uvjetima i pao, prije nego li je uspio zamijeniti motocikle.

Na početku utrke motociklisti su vozili u kišnim uvjetima i nekolicina njih je pala, dok su drugi otišli u boks po motocikle s gumama za kišno vrijeme.

Marquez je bio i u jednoj i u drugoj skupini, a uspio je pobijediti ispred momčadskog kolege Talijana Francesca Bagnaije. Na trećem mjestu je završio još jedan Talijan, Franco Morbidelli iz VR46 Racinga, koji je startao s 18. mjesta.

Vodeći u ukupnom redoslijedu kao pobjednik prve tri utrke, Talijan Marco Bezzecchi (Aprilia) bio je jedan od vozača koji su pali, dok je njegov momčadski kolega Jorge Martin, koji je drugi u redoslijedu, odustao zbog problema s kočionim diskom.

Bezzecchi ima 81 bod, a Martin 77. Treći je Španjolac Pedro Acosta (KTM) sa 60 bodova. Marc Marquez je došao na četvrtu poziciju s 57 bodova.

Nedjeljna utrka na stazi u Jerezu za Veliku nagradu Španjolske trebala bi započeti u 14 sati.
