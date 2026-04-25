Motociklizam

Marc Marquez starta prvi

Marc Marquez
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
25.04.2026.
u 15:15

Marquez je na stazi u Jerezu postavio vrijeme od 1:48.087 minuta, a to mu je prvi pole position od prošlogodišnje utrke na Balaton Parku u Mađarskoj. Ove sezone još uvijek nema pobjedu i trenutno je na petom mjestu s 45 bodova.

Aktualni svjetski prvak i vozač Ducatija, španjolski motociklist Marc Marquez, startat će s pole positiona za nadolazeću MotoGP utrku Velike nagrade Španjolske, nakon što je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

Marquez je na stazi u Jerezu postavio vrijeme od 1:48.087 minuta, a to mu je prvi pole position od prošlogodišnje utrke na Balaton Parku u Mađarskoj. Ove sezone još uvijek nema pobjedu i trenutno je na petom mjestu s 45 bodova.

Vozač Honde Francuz Johann Zarco startat će s drugog mjesta, koji je postavio vrijeme od 1:48.227 minuta, a Talijan Fabio Di Gianantonio iz VR46 startat će s trećeg mjesta s 1:49.097.

Vodeći u poretku Talijan Marco Bezzecchi startat će utrku s četvrtog mjesta, Alex Marquez iz Gresinija s petog, a Pedro Acosta iz Red Bull KTM-a sa šestog mjesta. Jorge Martin iz Aprilije zauzeo je sedmo mjesto u kvalifikacijama, dok je Enea Bastianini iz KTM-a bio osmi.

Utrka Velike nagrade Španjolske vozi se u nedjelju u 14 sati.
