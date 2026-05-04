Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRAŠNA NESREĆA

VIDEO Uznemirujuće: Monster truck uletio u publiku, smrtno stradala jedna 10-godišnjakinja

Monster truck crashes into crowd in Popayan
Henry Laserna/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
04.05.2026.
u 13:25

Hitne službe odmah su reagirale, a ozlijeđeni su prevezeni u bolnice. Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije

Strašna nesreća dogodila se na automobilističkom događaju u kolumbijskom gradu Popayánu, gdje je monster truck izgubio kontrolu i završio među gledateljima s kobnim posljedicama.  Prema prvim vijestima, poginule su dvije osobe, a među žrtvama je i 10-godišnja djevojčica, dok je još više od 30 ljudi ozlijeđeno.

Sve se dogodilo tijekom demonstracije kada je vozilo preskakalo prepreku, ali vozač nije uspio zaustaviti se na vrijeme. Vozilo je potom skrenuo s predviđene staze i velikom brzinom uletio među gledatelje.

Snimke koje kruže internetom prikazuju dramatičan trenutak tragedije, ali njihova autentičnost zasad nije službeno potvrđena od policije. Hitne službe odmah su reagirale, a ozlijeđeni su prevezeni u bolnice. Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Informaciju o identitetu jedne od žrtava prenosi kolumbijski portal El Espectador. Video možete pogledati OVDJE

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Ključne riječi
Kolumbija automoto monster truck

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!