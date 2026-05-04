VIDEO Uznemirujuće: Monster truck uletio u publiku, smrtno stradala jedna 10-godišnjakinja

Strašna nesreća dogodila se na automobilističkom događaju u kolumbijskom gradu Popayánu, gdje je monster truck izgubio kontrolu i završio među gledateljima s kobnim posljedicama. Prema prvim vijestima, poginule su dvije osobe, a među žrtvama je i 10-godišnja djevojčica, dok je još više od 30 ljudi ozlijeđeno.

Sve se dogodilo tijekom demonstracije kada je vozilo preskakalo prepreku, ali vozač nije uspio zaustaviti se na vrijeme. Vozilo je potom skrenuo s predviđene staze i velikom brzinom uletio među gledatelje.

Snimke koje kruže internetom prikazuju dramatičan trenutak tragedije, ali njihova autentičnost zasad nije službeno potvrđena od policije. Hitne službe odmah su reagirale, a ozlijeđeni su prevezeni u bolnice. Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Informaciju o identitetu jedne od žrtava prenosi kolumbijski portal El Espectador.