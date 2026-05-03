Utrka Svjetskog prvenstva pomaknuta tri sata ranije: Ovo je novi termin

Utrka Svjetskog prvenstva Formule 1 u Miamiju započet će večeras u 19 sati po hrvatskom vremenu, tri sata ranije nego što je prvobitno planirano zbog rizika od jakih pljuskova i oluja,

"Donijeli smo ovu odluku kako bismo osigurali što bolju utrku u najboljim mogućim uvjetima i sigurnost vozača, navijača i službenika", napisala je F1 u priopćenju za javnost. Na Floridi postoji zakon koji zahtijeva prekid događaja ako se u radijusu od 13 kilometara začuje grom.

Unatoč tome, postoji mogućnost da će utrka biti mokra, što bi bio prvi takav slučaj s novom generacijom trkaćih automobila.

"Bit će prilično izazovno, jer većina vozača nikada prije nije vozila po mokrim uvjetima s ovim trkaćim automobilima", rekao je vodeći u ukupnom poretku Talijan Kimi Antonelli (Mercedes), koji će utrku započeti s pole positiona.

Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) startao je s drugog mjesta, Monegažanin Charles Leclerc (Ferrari) i Britanac Lando Norris (McLaren) startat će utrku iz drugog reda, a Britanci George Russell (Mercedes) i Lewis Hamilton (Ferrari) iz trećeg reda.

Vozači su dio zadatka već odradili u Miamiju u subotu kada su završili sprint utrku. Svjetski prvak Norris pobijedio je ispred momčadskog kolege Australca Oscara Piastrija i Leclerca.

Antonelli je ostao u vodstvu u ukupnom prvenstvu, koji sada ima 75 bodova, Russell je drugi sa 68, a Leclerc treći s 55.