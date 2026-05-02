POČIVAO U MIRU

Umro je legendarni vozač Formule 1 kojeg su pratile nesreće: Godinama se liječio zbog ozljede glave

Bivši vozač Formule 1 Talijan Alex Zanardi, koji je izgubio obje noge u trkaćoj nesreći i osvojio zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama, preminuo je u dobi od 59 godina, priopćila je njegova obitelj u subotu.

Zanardi, iz Bologne, debitirao je u F1 1991. godine, utrkivao se do 1994. i ponovno 1999., a njegov najbolji rezultat bilo je šesto mjesto na Velikoj nagradi Brazila 1993. Kasnije je postigao uspjeh u CART seriji u Sjedinjenim Državama, osvojivši uzastopna prvenstva 1997. i 1998. godine.

Njegov život dramatično se promijenio u rujnu 2001. kada je doživio sudar pri velikoj brzini tijekom CART utrke u Njemačkoj, što je dovelo do amputacije obje noge.

Zanardi je odbio prekinuti svoju sportsku karijeru i umjesto toga se okrenuo para-biciklizmu, postavši jedan od najuspješnijih talijanskih paraolimpijskih sportaša.Osvojio je četiri zlatne i dvije srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. i Riju 2016.

Zanardi je također osvojio više svjetskih prvenstava u parabiciklizmu i postao snažan zagovornik sportaša s invaliditetom.Njegov život je doživio još jedan udarac 2020. godine kada je teško ozlijeđen nakon što ga je udario kamion dok se natjecao u humanitarnoj parabiciklističkoj štafeti u Toskani. Zadobio je teške ozljede glave i proveo je godine na liječenju.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća
18
188
13:40 02.05.2026.

Počivao u miru

DA
dallas1974
13:32 02.05.2026.

RIP

