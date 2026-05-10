Martin slavio nakon 588 dana, Marquez operiran

Španjolac Jorge Martin na Apriliji pobjednik je Velike nagrade Francuske na stazi u Le Mansu u klasi MotoGP, pete utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu.

Martinu je to bila prva MotoGP pobjeda nakon 588 dana, a za potpuni trijumf Aprilije pobrinuli su se njegovi momčadski kolege Talijan Marco Bezzecchi i Japanac Ai Ogura osvojivši drugo i treće mjesto.

"Nevjerojatno je. Još uvijek ne mogu dovoljno puta to reći," kazao je emotivni Martin.

"Ali svakako se moram sjetiti svoje obitelji, svog tima, svoje djevojke, svog psa, svih ljudi koji su bili uz mene cijelo ovo vrijeme. Nemam riječi," dodao je Španjolac.

Sretan je bio i Ogura, prvi japanski vozač na postolju u 14 godina.

"Što mogu reći, osjećaj je jednostavno nevjerojatan. Utrka nije bil lagana, ali imao sam dobar tempo i super sam sretan," rekao je Ogura.

Aktualni svjetski prvak u ovoj klasi Španjolac Marc Marquez uspješno je operiran u nedjelju u Madridu nakon subotnjeg pada. Marquez je doživio težak pad slomivši stopalo. Španjolac je od ranije imao problema i s ramenom, pa se odlučio za obje operacije zajedno.

"Liječnički tim je uspješno stabilizirao prijelom pete metatarzalne kosti vozačeve desne noge," objavio je Ducati.

U ukupnom poretku vodi Bezzecchi sa 128 bodova, dok je Martin drugi s bodom nanje. Treće mjesto drži Talijan Fabio Di Giannantonio sa 84 boda.

U kasi Moto2 pobijedio je Španjolac Izan Guevara (Pramac Yamaha) ispred dvojice sunarodnjaka Manuela Gonzaleza (Dynavolt Intact) i Ivana Ortola (Ojmotor). Gonzalez u ukupnom poretku vodi sa 79.5 bodova, Guevara ima 9.5 bodova manje, a treći je Australac Senna Agius (Dynavolt Intact) sa 59 bodova.

U najslabijem razredu, moto3, pobjeda je pripala Španjolcu Maximu Quilesu koji vodi u ukupnom poretku sa 115 bodova, ispred danas drugoplasiranog sunarodnjaka Adriana Fernandeza (Leopard) sa 69 bodova.